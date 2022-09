dicas essenciais para florir muito

A primavera está chegando. E traz sempre uma grande variedade de flores da estação que embelezam as casas e ruas da cidade. Muitas espécies se tornam mais evidentes nessa época. E uma delas é o manacá ou manacá-da-serra que floresce no fim da estação.

A planta é muito conhecida pela coloração distinta de suas flores. Além de ser uma das principais escolhas para ornamentação e paisagismo urbano. Por isso, conheça mais sobre ela e aprenda a como cultivar manacá.

Descubra como cultivar manacá: flor exuberante escolhida para enfeitar as ruas

Se você quer cultivar manacá em sua casa, descubra um pouco a história e as características dessa planta tão exuberante.

Ela é do gênero Tibouchina Mutabilis, costuma ser bastante confundida com suas outras primas do gênero Tibouchina, principalmente pela quaresmeira (Tibouchina Granulosa).

Mas não se engane, as quaresmeiras possuem floração branca e algumas em roxo. Já os manacás têm flores de ambas as cores. Na realidade, ainda podendo mudar de cor ao longo do dia.

A propósito, são plantas nativas do Brasil, onde seu habitat costuma ser a Mata Atlântica. Por isso, é fácil encontrar exemplares dessa flor nas regiões sul e sudeste, em estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Ainda que seja muito presente em regiões mais frias, ela prefere climas temperados e quentes. Essa espécie é mais conhecida por seu nome composto: manacá-da-serra. Isso se deve ao fato de que essa espécie é bastante vista em regiões de serra, e principalmente na rota da Serra do Mar.

Sua altura pode chegar até 15 metros de altura e a principal característica são as flores que mudam de cor ao passar dos dias. Elas nascem brancas. No entanto, ao decorrer do tempo, sua coloração varia para rosa claro e por fim um roxo forte, que é sua última etapa antes de despencar.

A planta perene floresce do meio para o final da primavera até o meio do verão. Desse modo, é possível observar o fenômeno por volta de novembro e fevereiro.

Cultivar manacá nas ruas, calçadas e praças é uma escolha bastante comum. Pois, é uma planta que não atinge alturas muito exageradas, que poderiam danificar a fiação. Tampouco tem raízes muito agressivas que poderiam entortar a pavimentação. Por fim, outra vantagem são as florações bastante longas que garantem a ornamentação por um período mais longo.

Como cultivar manacá

Além de ser uma planta que produz flores exuberantes, a escolha de cultivar manacá também se deve ao fato de que é uma árvore de fácil manutenção e rápido desenvolvimento.

Elas são bastante versáteis e permitem o plantio direto tanto no solo, como também em vasos. Para ambos os casos, é recomendável o uso de uma muda já crescida para o cultivo. Assim, elas garantem que o plantio possa ter mais sucesso.

Como cultivar manacá no vaso

O processo de cultivar manacá no vaso é fácil e costuma funcionar sempre. Em primeiro lugar, escolha um vaso grande. Pois, mesmo que a planta não atinja alturas tão grandes como no solo, ela fica bastante alta.

Forre o vaso com pedregulhos para a drenagem da água. Aliás, o solo deve ser fértil com bastante matéria orgânica. Plante o manacá no centro do vaso e cubra com terra, sem apertar muito o local. Pois, regue sempre que a terra aparentar estar seca.

Os manacás gostam de sol pleno. Por isso, se o cultivo for feito dentro de casa, procure um local onde entre bastante luminosidade durante o dia.

Aprenda a cultivar manacá no chão

Cultivar manacá direto ao solo é tão simples quanto no vaso. Sua maior atenção, nesse caso, será de selecionar um lugar onde o sol esteja presente na maior parte do dia. Uma vez que essa planta prefere ficar a sol pleno.

Em seguida, faça um buraco fundo e coloque a muda com cuidado. Então, cubra a base da planta com terra fofa e regue sempre que estiver seco. Aliás, lembre-se de adicionar matéria orgânica ao solo.

Use esse adubo para fazer florir muito.

Ao cultivar manacá, experimente usar essa receita de adubo para fazer a florada durar mais.

Você precisará de substrato de compostagem, farinha de osso, carvão triturado e matéria orgânica, como folhas secas ou cascas.

Em seguida, misture três partes do substrato, junto de uma parte de farinha de osso e uma parte de carvão, e por fim, adicione duas partes de matéria orgânica.

Espalhe sobre a base da árvore, e regue como de costume. Use a mistura a cada três meses para garantir a florada. Que tal cultivar manacás tão lindos que vão fazer inveja nos vizinhos? Pois, comece hoje mesmo o plantio de manacás e garanta a próxima florada.