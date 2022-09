Se você deseja administrar melhor o tempo, mas ainda tem um pouco de dificuldade para pensar em estratégias que possam ser realmente interessantes, então não deixe de conferir este breve guia que desenvolvemos para você. Nosso intuito é ajudar na hora de conquistar uma agenda que seja mais equilibrada e bem preparada, visando uma rotina que entre em equilíbrio. Confira!

Dicas para administrar melhor o tempo

Não existe fórmula mágica para administrar melhor o tempo. Tudo dependerá da maneira como você organiza e prioriza as suas atividades. Querendo ou não, devemos sentar e pensar sobre o que temos que fazer nos próximos dias, a fim de evitar a “aleatoriedade” que sobrecarrega a agenda e atrasa alguns dos nossos compromissos.

Sendo assim, considere nossas sugestões e comece a sua auto reflexão com relação à administração da sua agenda:

1. Reserve o seu tempo livre e respeite-o

Ter um tempo livre na agenda, diariamente, é indispensável. Há quem acredite que ser produtivo é ter a agenda lotada de atividades, porém, isso não é uma verdade. Ser produtivo é saber fazer o que deve ser feito, dentro de um tempo equilibrado. Isto é, sem ter que “abocanhar” o tempo investido nos hobbies e no descanso, por exemplo.

Portanto, considere separar X horas por dia para o seu descanso, lazer, diversão com a família, e assim por diante. Respeitando-o sempre – salvo em casos extremos, é claro.

2. Entenda quais são os seus limites

Saiba qual é o seu limite de produtividade. Afinal, sem esse conhecimento, torna-se difícil conseguir administrar melhor o tempo. Sabe por quê? Porque você não terá consciência de quantas atividades e tarefas poderá cumprir ao longo do seu dia. Por isso, entenda quais são os seus limites no trabalho e nos estudos, por exemplo, e respeite-os, sem se sobrecarregar.

3. Verifique todas as suas atividades

Tenha consciência de todas as atividades que devem ser executadas nos próximos dias ou semanas. Esse tipo de visão ajuda na hora de dividir as demandas em dias, horas e até minutos, inclusive. Portanto, considere fazer uma lista com tudo o que deve ser desenvolvido.

4. Descarte o desnecessário

Sabe aquelas atividades que apenas estão ocupando o seu tempo, mas não têm mais agregado valor aos seus estudos ou trabalho? Pois bem, considere riscá-las da sua agenda. Dessa forma, administrar melhor o tempo será mais fácil.

5. Delegue o que for possível

Delegue aquelas tarefas que estão sobrecarregando a sua agenda, mas que você sabe que existem outras pessoas que podem executá-las melhor. Não tenha medo de “abrir mão” nesse sentido. Afinal, dessa forma você conseguirá administrar melhor o tempo.

6. Construa uma agenda dividida em etapas

A sua agenda, caso seja dividida em etapas, poderá lhe ajudar a manter um maior controle de tudo o que você precisa fazer. Portanto, crie o hábito de anotar as demandas na agenda, criando um verdadeiro passo a passo para as atividades que devem ser executadas.

7. Visualize as suas metas e tarefas com frequência

Por fim, lembre-se de manter uma visão clara das tarefas e das suas metas, revisitando-as com frequência. Assim, as chances de se esquecer de algo importante são menores, e você aumenta a sua produtividade. E, de quebra, pode administrar melhor o tempo. Boa sorte!