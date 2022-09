O segmento de fast food possui bastante concorrência no Brasil. Assim, ter conhecimento sobre a atração de clientes é fundamental para conseguir obter lucratividade. Por isso que hoje, nós vamos dar dicas para empresas de fast food que querem vender mais.

O bom disso tudo, é que existem maneiras fáceis e baratas para atrair clientes e aumentar as suas vendas. Sendo assim, continue a leitura deste artigo e saiba tudo!

Dicas para vender mais para empresas de fast food

Na sequência, apontaremos algumas dicas direcionadas ao segmento de fast food para vender mais e obter maior lucratividade:

1ª Dica para empresas de fast food: Ofereça produtos diferenciados para atender as exigências dos clientes

Pense que, na sua empresa, entrarão clientes com diferentes gostos e especificidades. Aqui vale lembrar que a clientela vegetariana e vegana está aumentando consideravelmente e, por isso, você precisa atender de maneira eficiente também estes clientes. Isto também se estende para a variedade de bebidas: alcoólicas, não alcoólicas, sucos naturais, refrigerantes, entre outros.

Assim, tenha em seu cardápio, uma opção grande de produtos oferecidos, que atendam a maioria dos clientes com satisfação e qualidade.

2ª Dica: Ofereça variadas maneiras de realizar o pagamento

No mundo atual, existem diferentes maneiras de se realizar um pagamento, como por exemplo: pix, cartão de débito e crédito, dinheiro, pagamento por aproximação, banco digital, vales refeição e alimentação, entre outros.

Você pode perder clientes se não atualizar as formas de pagamento do seu negócio. E também nada de cobrar mais por aceitar pagamentos utilizando cartões, isso é uma atitude antiga, que os clientes não aceitam hoje em dia.

3ª Dica: Oferte aos seus clientes produtos diferenciados

Apesar de que seus clientes vão à sua empresa para saber da qualidade dos produtos, além de conferir quais produtos são oferecidos, procure estar sempre inovando e criando opções diferentes.

Assim, isso pode ser no formato, nas formas de preparo, na mudança dos ingredientes ou na oferta para grupos específicos como vegetarianos, veganos, celíacos, portadores de diabetes, entre tantas outras especificidades. É uma maneira de adequar os seus produtos para novas formas de consumo e, ainda, atender uma clientela maior.

4ª Dica: Estabeleça promoções periódicas

O brasileiro gosta de ofertas e preço baixo, por isso, invista em realizar promoções periódicas e de várias maneiras. Entre as promoções mais utilizadas, você pode:



Estabelecer cada dia da semana, com oferta de combos personalizados, em que o cliente compra um determinado produto e ganha a bebida por exemplo;

Trabalhar com cartões fidelidade: estabeleça uma quantidade de cartões, ou anotações no cartão e ofereça um brinde, que pode ser uma sobremesa, ou lanche grátis, por exemplo;

Fazer a distribuição de panfletos em locais próximos à sua empresa, com desconto. Assim, apresentando o panfleto, ganha um determinado desconto na compra dos produtos;

Realizar sorteios utilizando as redes sociais do produto mais vendido na empresa, você conseguirá aumentar os seguidores;

Participar de campanhas da sua cidade como a semana do consumidor, e/ou a Black Friday.

Assim, não esqueça de fazer ampla divulgação das promoções da sua empresa!

5ª Dica: Aposte numa decoração temática na empresa de fast food

A decoração temática pode ser agradável para o seu público-alvo. Se a maioria das pessoas que frequentam a sua empresa são jovens, crie um tema apropriado para que seus clientes se sintam à vontade para se reunir com amigos, almoçar, jantar, entre tantas outras razões para ir ao seu fast food.

Seja criativo, pois, assim, os resultados serão positivos.

6ª Dica: Mantenha seu foco no cliente

Conheça os seus clientes, entenda as suas necessidades e problemas, e ofereça soluções que se adequem à realidade do consumidor. Procure oferecer tendências novas de alimentos do seu ramo de atuação, se antecipe à concorrência, ofereça novas oportunidades e experiências de degustação, principalmente com produtos que os clientes ainda não conhecem.

Crie produtos novos e ofereça para prova, para verificar se haverá aceitação ou não.

7ª Dica: Mantenha o foco no atendimento ao cliente

Em qualquer lugar que você entrar e encontrar atendentes mal-humorados, despreparados, grosseiros, a sua experiência não será boa e a tendência é não retornar.

Assim, estando do outro lado, lembre disso e preze pelo bom atendimento, seja cordial, educado, atencioso, estabeleça relações, interaja com os clientes. Dessa forma, terá a fidelização do cliente, além de um excelente marketing boca a boca.

Somente os produtos vendidos, não são suficientes para a atração e fidelização dos clientes.

Por fim, analise tudo que foi dito aqui hoje e coloque nossas dicas em prática para realmente começar a vender muito mais e ter sucesso em seu empreendimento!