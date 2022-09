O mercado de investimentos tem se tornado cada vez mais popular, por isso, é importante que os novos investidores planejem sua diversificação de modo gradual e faseado, elevando a sua segurança ao optar por elevar a sua rentabilidade.

Dicas para entrar no mercado de investimentos

Primeiramente, é aconselhável que o investidor realize um planejamento financeiro que considere suas particularidades. Visto que o mercado de investimentos é amplo e pode gerar ganhos e perdas. Por isso, ao elaborar o seu planejamento, considere o que é relevante dentro de sua necessidade para que faça uma diversificação segura de modo objetivo.

Busque informações oficiais

Plataformas como o Banco Central do Brasil (BCB) ou a Bolsa de Valores do Brasil (B3) oferecem informações relevantes para os investidores. Por isso, é muito importante que busque conhecimento através de sites oficiais e confiáveis. Inclusive, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) lançou o site Bora investir que objetiva informar o novo investidor de maneira funcional e desburocratizada.

Faça questionamentos relevantes para o seu planejamento

Considere as suas particularidades, realizando alguns questionamentos. Confira alguns exemplos:

Considerando as opções analisadas, qual acredita ser a opção de renda fixa que melhor atende a sua necessidade de realizar uma reserva de emergência?

Qual é o valor total que possui para investir no mercado atual?

Qual é a possibilidade de precisar resgatar valores antes do término dos contratos determinados?

Qual opção acredita que atende a sua necessidade quanto à elaboração de um plano de aposentadoria?

Dentre outros aspectos pertinentes para os seus objetivos em curto, médio e longo prazo. É importante que diversifique de maneira gradual, já que dessa forma poderá entender na prática o funcionamento do mercado de investimentos.

Comece por opções de renda fixa

Além disso, especialistas recomendam que os novos investidores iniciem por opções de renda fixa no início de seu processo. Por isso, faça pequenos investimentos de maneira faseada para que entenda esse processo, considerando a volatilidade da economia atual.

O tesouro direto é uma opção viável para os novos investidores, ao passo que também permite que o investimento seja feito de maneira gradual e com valores baixos. Dessa forma, conforme for entendendo de maneira prática o funcionamento do mercado de investimentos, poderá modificar o seu processo.

Tenha cuidado com golpes e fraudes

O mais importante é que faça um planejamento para elevar a sua rentabilidade de forma segura, minimizando golpes e fraudes. Por isso, atente-se à possibilidade de ganhos muito elevados, fora do preço do mercado e sempre se certifique nas plataformas oficiais quando receber algum tipo de abordagem ou oferta.