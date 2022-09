As nossas dicas para ter motivação e começar bem a semana visam oferecer a você algumas ideias que podem ser úteis nesta segunda-feira. Esperamos que você se inspire com as nossas sugestões e, a partir disso, construa dias ainda mais alegres! Confira e saiba mais.

Dicas para ter motivação e começar bem a semana

Ter motivação e começar bem a semana pode fazer toda a diferença em nossa vida. Quando nos sentimos mais empolgados no início da semana, as chances de sucesso em nossas atividades cotidianas tendem a ser um pouco maiores, concorda? Portanto, considere as nossas dicas abaixo, que fizerem sentido para você, e vamos construir uma semana maravilhosa! Veja:

1. Analise, visualize e organize as suas tarefas da semana

Considere, antes de qualquer coisa, analisar, visualizar e organizar todas as tarefas da sua semana. Esse tipo de ação pode ajudar a minimizar o acúmulo de atividades, além de promover uma redução da ansiedade. Sabe por quê? Porque você poderá ter uma visão mais clara do que está pendente, impedindo que a mente imagine que uma atividade pequena seja, na verdade, um “monstro”.

Claro que isso não acontece em casos de ansiedade patológica, mas, no dia a dia, essa ação pode ser um boa aliada.

2. Separe momentos para descanso e lazer

Considere bloquear espaços da sua agenda para atividades de lazer e para o descanso. Isso é muito importante para que você não sinta que a sua semana é um “terror” e acabe perdendo a motivação. Assim sendo, considere separar alguns momentos para se divertir, descansar e até mesmo não fazer nada! Isso é fundamental para a saúde mental.

3. Pratique exercícios ao longo da manhã

Os exercícios físicos podem nos ajudar a espantar o sono, além de manter a mente mais ativa. Ao mesmo tempo, geram sensações de prazer e bem-estar que podem ajudar na hora de ter motivação e começar bem a semana.

4. Cuide do seu café da manhã

Prepare, todos os dias, um café da manhã rico em vitaminas e nutrientes. Ele poderá ajudar na hora de manter o corpo mais ativo e saudável, ao mesmo tempo em que é um instante de autocuidado. Portanto, considere acordar mais cedo para tomar o seu café da manhã com mais calma e tranquilidade.

5. Invista na higiene do sono à noite

A higiene do sono, quando posta em prática todos os dias, pode ajudar a ter motivação e começar bem a semana. Afinal, você terá uma noite de sono mais tranquila e saudável, o que impacta no bem-estar, no humor e na motivação propriamente dita. Cuide do seu sono, tenha uma rotina para dormir e deixe o seu quarto sempre bem agradável, limpo, organizado e bem cuidado.

6. Pense nos seus sonhos e planos de longo prazo

Pense nos seus sonhos e planos de longo prazo. Coloque no papel os passos que estão sendo desenvolvidos para chegar até eles, analise o que falta ser feito e visualize-se com os resultados em mãos. Tudo isso pode servir de base para aumentar aquele “gás” em busca do que deve ser feito. Considere esse tipo de atividade e veja como ele pode ser valioso!