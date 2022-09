Dinheiro esquecido: CAIXA convoca trabalhadores para o saque de R$ 1 MIL do FGTS

Em dezembro, será encerrado o prazo para que os trabalhadores saquem a parcela única de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor é liberado na modalidade saque extraordinário, liberada pelo Governo Federal em abril deste ano.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses, que são normalmente efetuados mediante a Poupança Digital do Caixa Tem. Os depósitos foram encerrados no mês de junho, porém é possível ter acesso aos valores até 15 de dezembro.

Pela plataforma, o trabalhador consegue realizar uma série de operações, como saque sem cartão, pagamento de contas, entre outros. Em contrapartida, quem não movimentou esta conta até agosto deste ano, teve o dinheiro devolvido às contas do FGTS.

Neste sentido, caso o trabalhador tenha interesse em receber o saque extraordinário ainda, a partir de agora deve fazer a solicitação diretamente no aplicativo do FGTS. Lembrando que o recebimento extraordinário é opcional e não obrigatório.

Como resgatar o FGTS extraordinário

Para quem teve os valores devolvidos às contas do FGTS, devem solicitar o recebimento de forma online, através do aplicativo do Fundo de Garantia. Na prática, refere-se a um pedido de transferência, para uma conta da Caixa ou de outras instituições.

Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Faça o login com os dados solicitados; Na página inicial, clique em “Saque extraordinário” e consulte o valor disponível; Selecione “Solicitar saque” e informe a conta para onde o dinheiro deve ser transferido; Confirme informando a senha do aplicativo; Aguarde a transferência do valor na sua conta, em um prazo de até 5 dias úteis.

Como consultar o saldo do FGTS?

O trabalhador pode consultar o seu FGTS de várias formas. Portanto, veja cada uma delas a seguir:

Por SMS

Sendo uma das formas mais práticas de consultar o FGTS, o trabalhador pode aderir a opção de receber mensagens de textos (SMS) quando houver alguma movimentação em suas contas no Fundo de Garantia.

Por correspondência

Outra forma de receber o extrato do FGTS é em sua própria residência. O trabalhador pode ter acesso às informações a cada dois meses, basta informar o endereço completo no site do órgão, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Por fim, é possível consultar o extrato do FGTS através do site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Pelo site, o trabalhador deve informar o NIS (PIS/Pasep) ou a Senha Cidadão. A consulta pelo aplicativo também é simples, no entanto, é preciso baixá-lo.