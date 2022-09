Direitos do trabalhador: como combater o etarismo no ambiente corporativo

O etarismo é a categorização de pessoas baseadas na sua idade. No caso, é estabelecida a convicção de que elas são piores ou melhores que outras, e que não possuem a capacidade de agir de uma determinada maneira. Em síntese, é a discriminação de um trabalhador por ter uma idade avançada ou por ser mais jovem.

A princípio, no caso de pessoas com uma menor idade, elas são muitas vezes consideradas impulsivas, incapazes de observar a complexidade do mundo. Em relação a trabalhadores em idade avançada, eles são por vezes catalogados como incapazes, ou inferiores. Ambas as situações são comuns no ambiente de trabalho.

Essa atitude pode gerar preconceitos e atrapalhar a diversidade de uma empresa. Ela pode ser individual, ou estar atrelada às políticas e práticas organizacionais. Ademais, a discriminação, ou o etarismo é tão problemático quanto os preconceitos de gênero, raça, e condição social.

Em muitas situações, o estereótipo relacionado a uma idade avançada produz um tratamento injusto e cruel às pessoas mais velhas. Analogamente, para combater o problema, a sociedade e as empresas devem realizar investimentos no sentido de conscientizar a população. Vale ressaltar que o mundo vem envelhecendo rapidamente.

Sinais de discriminação

Uma situação de etarismo no ambiente corporativo ocorre quando um trabalhador se sente desfavorecido ou até mesmo humilhado em razão de sua idade. Desse modo, ela pode ser caracterizada por comentários ou insultos relacionados a sua pessoa. No caso, os gestores da empresa, ou os colegas de trabalho podem ser os responsáveis.

Há uma linha tênue entre uma brincadeira e uma discriminação, o que pode indicar um problema mais grave. O preconceito pode até não ser explícito, intencionado ou não intencionado, mas a vítima sente na pele a discriminação. Aliás, por essa razão, deve-se observar o comportamento diário de toda a equipe.

O etarismo pode acontecer ainda no momento da contratação. No setor tecnológico, por exemplo, há uma predileção por profissionais mais novos. O trabalhador mais velho é visto como alguém que não compreende as novas tecnologias e avanços. Considera-se que o seu ritmo de trabalho, conhecimento, e sociabilidade são menores.

Atualmente é muito difícil que uma pessoa com mais de 40 anos seja promovida. É mais um caso de etarismo. As empresas param de passar tarefas e responsabilidades mais complexas ao profissional mais velho, incentivando-o a deixar o emprego. Nesse interím, a pessoa se frustra e fica desmoralizada.

Outra forma de discriminação ao profisisonal mais velho é a tentaviva de desligá-lo da empresa ao oferecer pacotes de aposentadoria antecipada. Do mesmo modo, a pessoa se sente pressionada para sair da organização. é um etarismo disfarçado de benefício, e pode ser muito prejudicial ao trabalhador.

Como combater o preconceito

É preciso mudar a cultura organizacional de forma a acabar com o etarismo nas empresas. Deve-se considerar que há uma mudança no perfil etário dos trabalhadores, visto que o país está envelhecendo rapidamente. Vale observar que a idade não está relacionada à qualidade do trabalho do profissional.

Dessa maneira, para acabar com o etarismo nas empresas, é preciso que se crie programas de inclusão, que haja oferta de trabalho, que não discrimine profissionais de idade avançada, que se estimule no ambiente empresarial a linguagem inclusiva, e que se premie os trabalhadores mais velhos por seu desempenho.

O profissional com mais idade deve ter condições adequadas de trabalho. A empresa deve cuidar do bem estar e da qualidade de vida de seus colaboradores. Em conclusão, é necessário que eles tenham garantidos benefícios como consulta médica, desconto em academias, entre outros. Sua carga horária deve ser flexível.

O ambiente interno da organização deve ser de respeito, agradável e fértil. É preciso criar oportunidades para que os profissionais mais velhos se desenvolvam na organização. Os espaços devem ser acessíveis a todos, independente da idade. A empresa deve valorizar os funcionários mais experientes.

Ambiente profissional

O fato é que as pessoas mais velhas e mais jovens não são melhores nem piores que os outros profissionais da corporação. Em suma, as empresas devem ter em mente que a diversidade de seu quadro de funcionários traz inúmeros benefícios, sendo portanto, vantajoso contar com profissionais diferentes.

O Governo Federal aprovou em 2003 a lei nº10.741 que combate o etarismo em todas as esferas da sociedade. Ela ficou conhecida como o estatuto do idoso, sendo considerada uma base sólida para que as pessoas com mais idade tenham seus direitos garantidos e respeitados.