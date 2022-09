O DISC é um instrumento estratégico da área de recursos humanos que objetiva auxiliar o processo de recrutamento e seleção, dentre outras análises.

DISC: instrumento de análise de perfil profissional

Através do DISC o profissional pode realizar a seleção do candidato de acordo com o perfil organizacional, considerando o cargo e a cultura da empresa. O DISC permite que a empresa faça a seleção de pessoas de maneira objetiva, elevando as chances de contratações assertivas. Além disso, a ferramenta permite a identificação dos pontos fortes do candidato, facilitando para que sejam trabalhadas futuramente.

Desenvolvimento profissional

O DISC também é utilizado para desenvolver as pessoas, considerando suas características e identificando as necessidades de treinamento e desenvolvimento dentro da organização. Assim sendo, o método DISC é um instrumento utilizado no processo de recrutamento e seleção, bem como nos processos relacionados à liderança corporativa e gestão de pessoas, já que é possível desenvolver um perfil comportamental para cada necessidade da empresa.

A ferramenta permite que a empresa faça uma análise individual dos seus colaboradores; ao passo que também é uma ferramenta objetiva no que tange a uma análise sobre a cultura, objetivando uma melhoria de clima organizacional.

Características analisadas

De forma sucinta, o DISC traz uma análise sobre a característica que se destaca no colaborador, considerando a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade.

Dominância

O colaborador que marca mais pontos no perfil dominante no DISC, costuma ser mais ativo diante de situações que requerem decisões. Portanto, são competitivos e a melhor maneira de abordar um perfil profissional de dominância é através de uma abordagem direta e objetiva.

Influência

O profissional que pontua no teste DISC como um perfil influente, possui um poder de persuasão que pode ser direcionado dentro da empresa. De forma sucinta, são profissionais que valorizam feedbacks construtivos e preferem que o gestor sugira melhorias específicas.

Estabilidade

O profissional que pontua como um perfil estável no teste DISC pode lidar melhor com as emoções, já que tem a capacidade de se manter estável e, portanto, costuma ser resiliente. São profissionais que prezam por avaliações sobre o trabalho de modo que situações concretas sejam exemplificadas.

Conformidade

No teste DISC o profissional que pontua na categoria de conformidade possui um perfil de seguir normas. Assim sendo, esse profissional preza pela igualdade de direito no ambiente de trabalho.

Portanto, facilmente se sentem injustiçados quando identificam as exceções dentro das regras formais da organização. São profissionais que valorizam o feedback da gestão, desde que a sua avaliação esteja em conformidade com as normas legais e com as políticas da empresa.