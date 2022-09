divulgado horário da consulta da restituição

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (23), a consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda deste ano de 2022. Conforme as informações oficiais, a verificação poderá ser feita de maneira remota a partir das 10h. A expectativa é de que o sistema registre uma alta procura no final da manhã e que a situação melhore gradativamente durante a tarde.

Nesta quinta e última rodada de liberação da restituição, o lote será pago para pouco mais de 1,2 milhão de contribuintes que declararam o Imposto de Renda este ano. A nova liberação soma quase R$ 1,9 bilhão, e os pagamentos estão previstos para o próximo dia 30 de setembro. Nesta sexta (23), o que está liberado é apenas a consulta.

A verificação é importante para que o cidadão que realizou a declaração do Imposto de Renda deste ano saiba se vai receber o dinheiro ou não. É importante lembrar que nem todas as pessoas que declaram o IR este ano podem receber o saldo da restituição. Em caso de dúvidas específicas sobre o seu caso, a dica é entrar em contato com os agentes da Receita Federal através dos canais oficiais de contato.

Liberação dos lotes residuais

No próximo dia 30, a Receita também vai liberar os chamados lotes residuais. São valores que serão pagos para pessoas que realizaram a declaração do Imposto de Renda em anos anteriores, caíram na malha fina e acertaram as contas logo depois. Com a regularização da situação, parte destes cidadãos passam a ter o direito de receber a restituição.

Para realizar a consulta ao quinto lote, o cidadão precisa ir diretamente no site da Receita Federal. Na página principal, basta clicar na opção Consultar a Restituição. Na sequência, o sistema vai apresentar uma série de instruções para que o cidadão escolha entre uma consulta simplificada ou uma consulta completa.

Quem vai receber?

A Receita Federal afirma que liberou R$ 221 milhões para contribuintes da chamada prioridade legal. São idosos acima de 80 anos; contribuintes entre 60 e 79 anos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Também entram nesta lista de prioridade os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A Receita indica que pouco mais de 15 mil pessoas estão neste grupo de profissionais da educação. Eles têm prioridade desde o primeiro lote.

Além dos grupos prioritários, há também pagamentos previstos para 1,6 milhão contribuintes que deixaram de enviar a declaração do Imposto de Renda deste ano quase no final do prazo. Assim, eles não tiveram a chance de receber a restituição logo nos primeiros grupos.

A malha fina do Imposto de Renda

Há casos de cidadãos que não receberam o dinheiro da restituição em nenhum dos cinco lotes liberados pela Receita Federal. Muitos deles caíram na chamada malha fina. Para saber se você é um deles, basta seguir a mesma consulta no site da Receita Federal.

A malha fina nada mais é do que uma pendência, ou mais de uma, que possa ter faltado na declaração do Imposto de Renda deste ano. O cidadão também pode verificar se está nesta situação ao consultar o extrato do IR.

O indivíduo que cai na malha fina até pode receber a restituição do Imposto de Renda depois. Contudo, ele terá que corrigir os alegados erros, ou ao menos provar que as inconsistências apontadas pela receita não existem.