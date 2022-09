Doctoralia tem vagas de emprego pelo país

A Doctoralia, líder mundial no setor de saúde em modelos SaaS, abre novas oportunidades de trabalho para a cidade de Curitiba, no Paraná. A companhia exige que o interessado possua habilidades profissionais dentro da área escolhida, tenha escuta ativa, seja criativo e organizado. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações sobre o registro.

Doctoralia anuncia novas posições de trabalho para a cidade de Curitiba

Presente em mais de treze países, a empresa Doctoralia é uma das maiores empresas de gerenciamento em áreas de saúde. A companhia é responsável por desenvolver um software para que seus clientes realizem consultas online, fundamental para ajudar clínicas e médicos a digitalizar suas práticas oferecendo uma experiência excepcional e única para seus pacientes.

Dê uma olhada nas funções disponíveis pela companhia para atuação na cidade de Curitiba:

Consultores de RH Sênior — Business Partner;

Head Of Finance;

Consultores Comerciais — Inside Sales Outbound;

Analistas de Marketing Pleno;

Consultores de Processos;

Executivo de Contas Hunter;

Consultores Comerciais — Inside Sales Inbound;

Gerente de Contas de Customer Success — Clínicas;

Coordenação Comercial Outbound — Clínicas;

Consultores de Prospecção nível Sênior SDR.

Além de remuneração fixa e comissões, todos os novos parceiros contam com vantagens, incluindo assistência médica, banco de horas, aulas de yoga, assistência odontológica, seguro de vida, programa de indicação de novos parceiros, grandes possibilidades de crescimento e várias outras.

Veja também: Fortlev tem NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

Como se registrar

Para tornar-se um dos colaboradores da empresa Doctoralia, os interessados que atenderem aos requisitos colocados, devem se candidatar por meio da página de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.