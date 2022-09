Doptex abre vagas de emprego em São Paulo; veja os cargos

A empresa Doptex está com algumas oportunidades abertas na cidade de Tietê, no estado de São Paulo. Veja a seguir quais são os cargos disponíveis e descubra como se candidatar. A companhia produz malhas e tecidos de alta tecnologia para diversos setores.

Doptex tem oportunidades abertas em Tietê

Para algumas vagas não é necessário possuir experiência comprovada na área, mas é preciso ter disponibilidade de horário, além de no mínimo Ensino Fundamental completo. Outras habilidades que serão valorizadas: comprometimento, proativo, responsável, saiba trabalhar em equipe e boa comunicação.

A empresa, além de fornecer um salário de acordo com o mercado, também oferta os seguintes benefícios: seguro de vida, assistência médica, participação nos lucros, assistência odontológica e cesta básica. A companhia também apresenta transporte.

Tecelão (malha);

Auxiliar de PCP;

Tecelão (tecido);

Ajudante de Produção.

Como se candidatar

A Doptex, empresa do setor de moda e esportivo, está contratando novos funcionários. Caso tenha se interessado por alguma das vagas informadas acima, acesse a página de inscrição.

Em seguida, encontre o cargo de seu interesse, leia com atenção todas as informações sobre a vaga para saber se ela é compatível com o seu perfil, como as exigências e as atribuições da função.

Caso ela seja correspondente com o seu currículo, clique em “Candidate-se”, o botão que fica ao lado direito do site. Após isso, se esta for a sua primeira visita na plataforma, será preciso criar um breve cadastro nela.

Para isto, coloque as suas informações pessoais como e-mail e CPF, e siga as próximas instruções.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.