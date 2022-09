EBC abre processo seletivo de estágio

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) anunciou a abertura de processo seletivo de estágio. Há chances para estudantes interessados em trabalhar nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Tabatinga (AM) e Brasília (DF). Ao todo, são ofertadas 18 vagas para contratação imediata, além da possibilidade de formação de cadastro reserva.

São elegíveis estudantes dos ensinos médio, superior e técnico maiores de 16 anos, com disponibilidade para estagiar no local da vaga em uma jornada de quatro horas diárias. As chances são para os cursos de administração, audiovisual, ciências contábeis, jornalismo, publicidade, técnico em eletrônica, técnico de informática, engenharia civil, entre outros.

Os valores das bolsas variam para cada candidato, sendo que estudantes do ensino superior receberão uma bolsa no valor de R$ 600, enquanto que para o ensino técnico este valor é de R$ 500 e ensino médio a quantia é de R$ 400. Além disso, todos os estagiários receberão auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcional aos dias trabalhados.

Como se candidatar

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até o dia 18 de setembro neste link, onde também estão disponíveis informações adicionais e o regulamento. Em caso de dúvidas, é possível enviar um e-mail para: adm.bsb@superestagios.com.br.

O processo seletivo será composto por uma uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que contará com 30 questões e deverá ser finalizada em até 60 minutos. Os temas são língua portuguesa, conhecimentos gerais como informática, raciocínio lógico e atualidades, além de conhecimentos específicos de cada curso. Aqueles que tirarem uma nota inferior a 50% em toda a prova serão automaticamente desclassificados.

O gabarito oficial ficará disponível no site da Super Estágios a partir do dia 19 de setembro.