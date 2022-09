Segundo a Receita Federal do Brasil (RFB), a arrecadação de impostos atingiu R$ 172,3 bilhões no mês de agosto, conforme divulgação oficial do Ministério da Economia (ME), realizada na data desta publicação, 27 de setembro de 2022.

Economia: dados oficiais da RFB sobre a elevação da arrecadação de impostos

De acordo com o Ministério da Economia (ME), o resultado se deve aos acréscimos nominais de 145,3% na arrecadação do item “Aplicação de Renda Fixa (Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas)” e de 40,0% na arrecadação do item “Fundos de Renda Fixa”. Já o IRRF – Rendimentos do Trabalho apresentou arrecadação de 13,0 bilhões, um crescimento real de 8,4%. Esse resultado decorre do aumento real de 6,8% da massa salarial.

Destaques janeiro-agosto

De acordo com o Ministério da Economia (ME), o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) totalizaram uma arrecadação de R$ 344,2 bilhões no acumulado de janeiro a agosto de 2022, com crescimento real de 21,4% em relação ao mesmo período do ano passado, desempenho explicado pelos acréscimos de 83,0% na arrecadação relativa à declaração de ajuste do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), decorrente de fatos geradores ocorridos ao longo de 2021, e de 20,6% na arrecadação da estimativa mensal.

Sobre o crescimento de apuração do lucro e recolhimentos

A Receita Federal do Brasil (RFB) registrou crescimento em todas as modalidades de apuração do lucro e recolhimentos atípicos da ordem de R$ 35 bilhões, especialmente por empresas ligadas à exploração de commodities, no período de janeiro a agosto deste ano, e de 29 bilhões, no mesmo período de 2021, de acordo com as informações oficiais.

Fundos de Renda Fixa

Segundo destaca o Ministério da Economia (ME), o IRRF – Rendimentos de Capital teve arrecadação de R$ 56,0 bilhões, com acréscimo real de 60,3%, resultado dos acréscimos nominais de 180,4% na arrecadação do item “Fundos de Renda Fixa”, e de 141,1% na arrecadação do item “Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)”.

Elevação do emprego e renda

A receita previdenciária teve arrecadação de R$ 348,6 bilhões, com acréscimo real de 6,4%, ressalta o Ministério da Economia (ME). Esse resultado pode ser explicado pelo aumento real de 6,2% da massa salarial e pelo aumento real de 23,9% na arrecadação da contribuição previdenciária do Simples Nacional de janeiro a agosto de 2022 em relação ao mesmo período de 2021.

Além disso, houve crescimento das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária em razão da Lei 13.670/18, de acordo com informações oficiais do Ministério da Economia (ME).