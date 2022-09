Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a elevação dos preços médios de exportação em 22,4% foi o principal fator para a expansão das vendas externas do produto, de acordo com informações divulgadas na data desta publicação, 15 de setembro de 2022.

Economia: Mapa aponta elevação dos preços médios de exportação

A União Europeia continua como principal importadora do farelo de soja brasileiro. Outros mercados que adquiriram o produto, todos eles da Ásia, foram Indonésia, Tailândia, Irã e Coreia do Sul.

Países importadores

Conforme destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a China continua sendo a principal parceira comercial do agronegócio brasileiro, com aquisições de US$ 4,54 bilhões, incremento de 19,5% na comparação com os US$ 3,80 bilhões adquiridos em agosto do ano passado.

Dados da SCRI

De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI), quatro países asiáticos tiveram aumento de participação acima de um ponto percentual: Irã (de 2,5% de participação para 5,7%); Japão (de 2% de participação para 3,4%); Indonésia (de 1% de participação para 2,4%); e Índia (de 0,6% de participação para 2,0%).

Destaque para as exportações feitas ao Irã

Além disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que o Irã aumentou as compras de produtos do agronegócio brasileiro em 217,7% entre agosto/2021 e agosto/2022, passando de US$ 266,76 milhões para US$ 847,57 milhões em aquisições. O Irã importou quatro produtos como o milho, soja em grãos, açúcar de cana em bruto e farelo de soja.

No caso do Japão, houve elevação das exportações de US$ 220,27 milhões em agosto de 2021 para US$ 501,27 milhões em agosto de 2022 (+127,6%), destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os quatro principais produtos foram milho, carne de frango in natura, soja em grãos e farelo de soja.

Dados oficiais e produtos em destaque

A Indonésia importou US$ 349,32 milhões em produtos do agronegócio brasileiro (+211,6%). Os três principais produtos principais adquiridos foram farelo de soja, açúcar de cana em bruto e carne bovina in natura.

Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a ìndia passou de US$ 60,64 milhões em importações de produtos do agronegócio brasileiro em agosto de 2021 para US$ 297,27 milhões em agosto de 2022 (+390,2%).

Por fim, a divulgação oficial ressalta que dois produtos tiveram grande participação, como o óleo de soja em bruto e açúcar de cana em bruto, ressalta a divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os dados oficiais destacam a importância do agronegócio na economia nacional, visto que a elevação das negociações é reflexo da retomada econômica no cenário pós pandemia.