Edital BNB 2022: Confira cargos e distribuição de vagas!

O Banco do Nordeste (BNB) abre edital BNB 2022 para provimento de 206 vagas para especialista técnico. Os interessados deverão se inscrever do dia 30 de setembro até 19 de outubro pelo site Cebraspe, banca responsável.

São 6 vagas de provimento imediato e 200 para formação de cadastro reserva. Os cargos ofertados são Especialista Técnico / Analista de Sistema para lotação na sede do BNB, na cidade de Fortaleza, Ceará. O percentual de vagas oferecidas serão 20% para candidatos negros e 5% para portadores de deficiência.

Vagas do edital BNB 2022

Confira a seguir a lista de oportunidades de acordo com o cargo e o quantitativo de vagas:

Especialista Técnico – Analista de Sistemas – Perfil 1: Desenvolvimento de Sistemas (4 + 120 Cr)

Especialista Técnico – Analista de Sistemas – Perfil 2: Infraestrutura e Segurança da informação (2 + 80 Cr)

O certame oferece curso de graduação ou tecnólogo nos seguintes itens:

Análise de Sistemas

Análise de Sistemas – Informática

Análise de Sistemas (Sistemas de Informação)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Análises de Sistemas, Ciência e Tecnologia

Ciência da Computação

Ciência da Computação e Informática

Ciência da Informação

Ciências da Informação e da Documentação

Computação

Computação – ênfase em Sistemas de Informação

Computação Aplicada às Engenharias

Computação Científica

Computação Sistemas de Informação

Desenvolvimento de Sistemas

Engenharia da Computação

Engenharia da Informação

Engenharia de Computação

Engenharia de Software

Gestão da Tecnologia da Informação

Informática

Informática – Análise de Sistemas

Informática – Sistema de Informação

Informática de Gestão

Processamento de Dados

Redes de Computadores

Segurança da Informação

Sistema de Informação Gerencial

Sistema de Informações

Sistemas de Informação

Sistemas para Internet

Tecnologia da Informação

Tecnologia em Projeto de Sistemas de Informações

Tecnologia em Telemática

Veja o edital completo clicando aqui.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. Os ganhos iniciais oferecidos pelo edital BNB 2022 no período de experiência serão de R$ 4.702,32, acrescido de 1/3 de gratificação mensal, no valor de R$ 1.567,44, totalizando a remuneração inicial atual de R$ 6.269,76. Além disso, serão acrescidos benefícios:

Auxílio-refeição;

Auxílio cesta alimentação;

13ª cesta alimentação;

Auxílio-creche;

Seguro de vida em grupo;

Direitos previstos na CLT;

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva;

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas

As provas estão previstas para 04 de dezembro, segundo o edital BNB 2022. Na etapa objetiva será um total de 120 questões, envolvendo as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa, raciocínio lógico e quantitativo e conhecimentos específicos do cargo (lógica de programação, arquitetura de software, engenharia de software, linguagens e tecnologias de programação, bancos de dados, computação em nuvem, arquitetura de computadores, segurança da informação, sistemas operacionais, redes de computadores, armazenamento de dados, linguagens de programação, gestão de TI, DEVOPS, gerenciadores de filas e barramento de serviços corporativo e containers de aplicação).

As provas serão aplicadas nas cidades de Fortaleza-CE, Recife-PE e Salvador-BA. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do banco. Os gabaritos estão previstos para serem divulgados no dia 09 de dezembro.