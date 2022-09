EDITAL INSS 2022: Inscrição para 1.000 vagas começa nesta sexta-feira (16/09); veja como fazer pelo Cebraspe

O edital do concurso INSS teve lançamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Agora, os candidatos se preparam para efetuarem a sua inscrição na seleção, que prevê o preenchimento de 1.000 vagas na carreira de Técnico do Seguro Social, de nível médio. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do edital INSS 2022.

As oportunidades do concurso INSS 2022 são para o cargo de Técnico do Seguro Social. A função exige nível médio completo ou equivalente.

O salário inicial do cargo de técnico do concurso INSS 2022 poderá alcançar o valor de até R$ 5.905,79 (cinco mil, novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondentes ao valor do vencimento básico de R$ 712,61 (setecentos e doze reais e sessenta e um centavos), acrescida da Gratificação de Atividade Executiva – GAE, no valor de R$ 1.140,18 (mil cento e quarenta reais e dezoito centavos), da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, que poderá alcançar até R$ 3.595,00 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais) na Classe “A”, do Padrão I e auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Inscrição do Concurso INSS 2022 começa nesta quinta-feira, 16 de setembro (16/09) pelo Cebraspe

A inscrição do concurso INSS 2022 estará disponível a partir desta quinta-feira, 16 de setembro, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

Segundo o edital, os interessados poderão se inscrever até 03 de outubro. Vale destacar que o candidato precisa pagar uma taxa no valor de R$85,00 para efetivar a sua inscrição.

No entanto, aqueles que se enquadrarem em um dos requisitos exigidos em edital, poderão solicitar a isenção deste valor.

Isenção da taxa de inscrição está disponível

De acordo com o edital do concurso INSS 2022, haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022, ou pela Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

Provas do concurso INSS acontecerão no dia 27 de novembro

A princípio, segundo informações do concurso INSS 2022, o edital compreenderá as seguintes etapas, de responsabilidade do Cebraspe:

a) provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; b) curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

O edital INSS 2022 ainda informa que as provas objetivas, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, serão realizadas nas cidades que estão no edital, que corresponderá à Gerência Executiva do INSS a que o candidato concorre.

As provas objetivas do concurso INSS estão marcadas para 27 de novembro de 2022.

Sobre as provas objetivas do edital INSS 2022

A princípio, o edital do concurso INSS confirma que as provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos, valerão 120,00 pontos e serão constituídas de questões do tipo CERTO ou ERRADO.

Em primeiro lugar, serão dois blocos (conhecimentos básicos e específicos), conforme disposto a seguir:

CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO NOÇÕES DE INFORMÁTICA RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso INSS em 2022 o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

