Educação CE convoca 800 professores em cadastro reserva aprovados em concurso

A Secretaria de Estado da Educação do Ceará anunciou nesta quarta-feira, 14 de setembro, a convocação de 800 professores aprovados no último concurso público realizado pelo órgão.

A divulgação das novas contratações foi realizada durante uma live nas redes sociais com a presença da governadora do estado, Izolda Cela, e a secretária da Seduc, Eliana Estrela.

Serão convocados os aprovados na lista de cadastro reserva, uma vez que as vagas oferecidas para contratação imediata já foram preenchidas.

“Estamos aqui para anunciar o chamamento de mais 800 professores que foram aprovados no concurso e estavam no cadastro de reserva. Lembrando que o governo já tinha feito há um tempo o chamamento de todas as vagas do edital, com 2.500 vagas e agora com essa possibilidade de chamar 800 profissionais que estão no cadastro de reserva”, disse Izolda.

De acordo com a secretária Eliana, o edital de convocação deve ser publicado até o próximo dia 28.

Durante a live, a governadora aproveitou para destacar a importância das novas contratações.

“O vínculo efetivo dá ao profissional uma condição muito melhor, mais estável, de mais desenvolvimento na sua carreira, então com certeza é muito importante isso e é com muita alegria mesmo que nós temos a condição de anunciar isso”, mencionou a governadora.

O último concurso público realizado pelo estado do Ceará na área da educação foi em 2018. Portanto, as novas convocações devem preencher o déficit de vagas no estado.

Atualmente, o salário de um professor cearense pode chegar a R$ 5,4 mil mensais.

Investimento na educação

A governadora do estado do Ceará usou seu momento de fala na live para atualizar sobre a situação dos precatórios.

O estado foi beneficiado, mas o dinheiro ainda não está disponível para os investimentos necessários para a educação.

“Nós estamos fazendo os devidos encaminhamentos. Nós tínhamos ainda um movimento importante e necessário para fazer que é pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele autorize a Caixa Econômica a depositar o recurso na conta do estado. A PGE já fez o encaminhamento dessa solicitação.”

Duas mil vagas para professores em Fortaleza

Ainda no Ceará, o município de Fortaleza está com concurso público em andamento para o preenchimento de 2 mil vagas para professores da rede municipal.

As provas já foram realizadas e agora os candidatos aguardam a divulgação dos resultados e as próximas etapas do concurso.

O salário previsto para os professores de Fortaleza é de R$ 4.384,82.