Entre os dias 16 e 19 de setembro, representantes do Ministério da Educação (MEC) participaram do TES (Transforming Education Summit), que significa, Cúpula da Educação Transformadora da Organização das Nações Unidas. Realizada na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Educação: MEC participa de evento internacional

Conforme destaca o Ministério da Educação (MEC), essa é considerada a maior conferência em educação do mundo e mobilizou chefes de Estado, gestores públicos, jovens e terceiro setor para elaborarem juntos uma agenda de transformação para a educação. Equidade, inclusão, qualidade, formação docente e tecnologia foram as pautas abordadas durante o encontro.

A Cúpula foi convocada em resposta à crise global na educação que se instalou após a pandemia da Covid-19. Muitas vezes lenta e invisível, essa crise está causando um impacto devastador no futuro de crianças e jovens, destaca a divulgação oficial.

Dia de mobilização

O primeiro dia do evento, intitulado de “dia de mobilização”, foi liderado e organizado por jovens, além de envolver a participação de diversos agentes relevantes à temática, destaca o Ministério da Educação (MEC).

Durante o evento, foram transmitidas as recomendações construídas coletivamente pelos jovens no sentido de transformar a educação em políticas públicas e seu papel como formadores de decisão. Ministros e delegações oficiais dos países também foram altamente incentivados a participarem desses compromissos.

Dia das soluções

O segundo dia de conferência, denominado “dia das soluções”, foi voltado a oferecer uma plataforma por meio da qual parceiros pudessem mobilizar apoio ao lançamento ou à ampliação de iniciativas conectadas às trilhas da Ação Temática da Cúpula. Nesse momento, coalizões para ações e iniciativas multissetoriais que contribuirão para transformar a educação foram apresentadas.

Por fim, o último dia, o Dia dos Líderes, foi dedicado à apresentação de declarações nacionais de compromissos dos chefes de Estado e Governo na forma de mesas redondas de líderes. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), algumas sessões de destaque também foram realizadas com foco nas prioridades transversais da transformação da educação.

Dia dos líderes

O “dia dos líderes” também contou com apresentação da Declaração da Cúpula da Juventude e Declaração de Visão do Secretário-Geral da ONU para Transformar a Educação. Entre os representantes do Brasil, estavam presentes o secretário de Educação Básica e os assessores do Ministério da Educação (MEC).

A Pré-Cúpula

Essa cúpula foi antecedida por uma pré-cúpula, que foi realizada na sede da UNESCO, em Paris, no mês de junho, explica o Ministério da Educação (MEC).

O encontro gerou um impacto significativo com a participação de mais de 1.800 pessoas. Segundo ressalta a divulgação oficial, o Ministério da Educação (MEC) também teve participação ativa nesses eventos.