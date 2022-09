Educbank disponibiliza 70 novas vagas de emprego

O Educbank, startup que ajuda escolas do ensino básico a receber a mensalidade em dia, está disponibilizando 70 novas vagas de emprego. As contratações vão de encontro com o momento de expansão da empresa, que recebeu um aporte de R$ 200 milhões numa rodada liderada pela Vasta, companhia de sistemas de ensino controlada pela Cogna.

Há chances para todas as áreas, mas prioritariamente tecnologia, operações, distribuição e financeiro. Dentre os cargos disponíveis, destacam-se os cargos de Agile Master, Analista de Atendimento Sênior, Analista de Inbound, entre outros. Há, ainda, a possibilidade de cadastrar o currículo no Banco de Talentos da empresa, caso o candidato não encontre uma posição de acordo com o seu perfil.

A fintech mantém um escritório em São Paulo e atua em modelo híbrido flexível. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como vale flexível, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, parceria com o GymPass, horário flexível e dia de folga no aniversário.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site: https://educbank.gupy.io. O processo seletivo levará em consideração o fit cultural com os valores da companhia.

Sobre a empresa

O Educbank é o principal ecossistema financeiro para escolas de educação básica na América Latina, apoiando instituições de alto potencial visando desenvolver o seu máximo potencial educacional. Atualmente, o Educbank conta com mais de 100 escolas parceiras, distribuídas em 14 estados brasileiros, com a missão de ampliar o acesso à educação de qualidade no Brasil até 2030, em consonância com a ODS-4 das Nações Unidas (ONU).

