Em que franquia investir com R$ 5 mil?

Se você acha que franquia só é para grandes investidores, está completamente enganado! Existem franquias para qualquer valor de investimento inicial. Por isso que hoje, nós vamos indicar em qual franquia investir com R$ 5 mil.

O que realmente interessa, é sua vontade e dedicação para empreender, bem como a sua disposição de estar integralmente ao serviço da unidade. Se você quer ser o dono do seu próprio negócio, invista em franquias em que uma boa parte do serviço já está feito.

Assim, você irá começar com um negócio que já está estabelecido no mercado, já comprovou a sua lucratividade, que possui operações e processos já testados e aprovados e, ainda, já é conhecido pelos seus clientes.

Franquias de até R$ 5 mil para investir

Para dar continuidade ao tema e abastecer você com informações importantes, apresentaremos a seguir algumas franquias com investimento inicial de até R$ 5 mil para você começar a ser o dono do seu próprio negócio.

ConstruConnect

A franquia auxilia empreendedores do setor de construção a encontrar clientes. Sendo assim, o serviço da franqueadora realiza estudos de obras das regiões e oferece a análise dos dados, para compartilhar com os clientes.

Atualmente a empresa, que surgiu em 2017 e tornou-se franquia em 2021, possui 35 unidades em todo o Brasil. Oferece ao franqueado, o modelo de negócio home based.

Assim, cabe a você fomentar os negócios na sua região de atuação, ligando os profissionais de construção às obras a serem construídas ou em andamento.

Os clientes pagam uma assinatura mensal, de R$ 400, e tem acesso a todas as obras a serem iniciadas ou em andamento em sua região. Para tanto, a franqueadora oferece aos franqueados, os seguintes números para avaliação:

Investimento inicial: a partir de R$ 2 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 6 mil;

Previsão de retorno do investimento: 3 meses;

Taxa de royalties: não há cobrança;

Taxa de propaganda: não há cobrança.

Drywash

A empresa iniciou os seus serviços em 1994. Já em 1995, a marca patenteou o produto e o sistema de lavagem de carro a seco. Assim, em 1998, começou a atuar como franquia. Nos dias atuais, o Sistema Drywash funciona como uma indústria de produtos para tratamentos de superfícies e ambientes e uma rede de franquias de limpeza e conservação automotiva.

Assim, possui mais de 131 unidades distribuídas pelo Brasil.

Dessa forma, oferece ao franqueado os seguintes modelos de negócio:

Micro franquia: com investimento a partir de R$ 3.164,50;

Loja pequena: com investimento a partir de R$ 63 mil;

Loja média: com investimento a partir de R$ 102 mil;

Loja grande: com investimento a partir de R$ 153 mil.

Para tanto, a franqueadora oferece os seguintes números para avaliação no sistema de microfranquia, que é o foco deste artigo:

Capital para instalação: entre R$ 165 e R$ 919;

Taxa de franquia: R$ 3 mil;

Previsão de retorno do investimento: de 1 a 3 meses;

Taxa de royalties: 19% sobre o faturamento bruto;

Taxa de propaganda: 1% sobre o faturamento bruto.

FiadorWeb

A franquia oferece serviços de gestão de garantias e seguros imobiliários, estando no mercado há mais de 30 anos. Sendo assim, a empresa possui uma plataforma específica que interliga a imobiliária com os melhores seguros e garantias à disposição no mercado.

Criada no estado de São Paulo, iniciou no mercado de franquias no ano de 2018, possuindo mais de 298 unidades.

Para tanto, a franqueadora oferece os seguintes números para avaliação no sistema de microfranquia, nosso principal assunto hoje:

Investimento inicial: a partir de R$ 1.500;

Previsão de retorno do investimento: até 1 mês.

Ótris Soluções Financeiras

A franquia oferece serviços especializados de abordagem e tratamento de devedores e inadimplentes, aumentando a capacidade de resultados de recuperação de crédito em curto espaço de tempo.

Além disso, sabe-se que a empresa Ótris foi fundada em 2010 e tornou-se franquia em 2017.

Assim, atrai e forma profissionais em cobrança, cria treinamentos de capacitação profissional, além de realizar estudos de casos e proposição de estratégias de assessorias de cobranças.

Para tanto, a franqueadora oferece aos interessados em abrir uma unidade os seguintes números para avaliação:

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: depende do empenho em cobranças do franqueado;

Previsão de retorno do investimento: 3 meses;

Taxa de royalties: não há cobrança;

Taxa de propaganda: não há cobrança.

Por fim, essas são apenas algumas das franquias existentes com investimento inicial de até R$ 5 mil. Então, se esse tema for do seu interesse, vale a pena a busca, pois você irá encontrar muitas opções!

Esperamos que o post de hoje possa lhe auxiliar e dar a certeza de que não é preciso dispor de valores exorbitantes para iniciar o seu próprio negócio!