EMBRAER contrata novos profissionais no país

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista de suprimentos; Analista de tecnologia da informação; Analista empresarial de negócios; Analista financeiro; Analista fiscal; Administrador de contratos e suprimentos; Analista contábil; Analista de compliance sênior; Analista de contabilidade de custos; Analista de controladoria; Assistente de suporte ao cliente; Assistente executiva; Assistente de tecnologia e desenvolvimento de produto; Auditor interno sênior; Analista de estratégia de cliente; Analista de marketing e comunicação empresarial; Analista de recursos humanos; Analista de relação com investidores; Analista de riscos e controles internos; Mecânico ajustador; Mecânico montador de estruturas aeronáuticas; Médico do trabalho; Operador de logística; Técnico de produto; Técnico de enfermagem do trabalho; Técnico de processos; Trainee de produção; Vendedor; Analista de seguros; Analista de software; Analista de suporte ao cliente; Analista de suprimentos; Banco de talentos; Cientista de dados; Engenheiro de qualidade; Engenheiro de planejamento de produção; Programa de especialização em engenharia; Pintor; Supervisor tributário fiscal; Técnico de processo; Comprador estratégico; Contract administrator; Desenvolvedor de software; Engenheiro de desenvolvimento de produto; Engenheiro de desenvolvimento de processos; Engenheiro de infraestrutura; e Projetista.

As lotações serão nas seguintes cidades Sorocaba (SP), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Gavião Peixoto (SP), Botucatu (SP), São Paulo (SP) e São José dos Campos (SP).

Sobre a Embraer

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) é uma holding responsável pela fabricação de aviões militares, comerciais, executivos ou agrícolas. Está listada como a terceira maior fabricante de jatos, perdendo apenas para a Boeing e Airbus, atualmente é a maior empresa brasileira no quesito exportação, além de possuir o maior número de pedidos de jatos, o que a coloca como líder de mercado na categoria de 70 a 120 assentos. A empresa possui em média dezessete mil empregados, sendo onde mil diretos e o restante indiretos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Embraer e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

