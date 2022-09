EMPRÉSTIMO CONSIGNADO do AUXÍLIO BRASIL hoje 10/09: Empréstimo começa nesta semana?

Atualmente, muito tem se falado sobre o crédito consignado destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil. O tema chama a atenção de muitos brasileiros, inclusive por ser visto como um alívio diante a crise econômica.

De acordo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil deverá se iniciar ainda neste mês de setembro, porém, ainda não se sabe a data específica para o lançamento.

Consignado pode começar na próxima semana?

Para que o consignado do Auxílio Brasil seja liberado é necessário a publicação oficial do Ministério da Cidadania acerca da regulamentação do novo serviço. Enquanto isso não acontecer, não haverá o oferecimento do empréstimo.

Com relação a isso, a pasta consultou o Banco Central sobre um possível teto de juros na modalidade do crédito consignado, assim como os critérios que devem ser adotados. Assim, é provável que esta etapa seja concluída na próxima semana.

Como vai funcionar o empréstimo do Auxílio Brasil?

O empréstimo consignado poderá ser contratado pelos beneficiários do Auxílio Brasil. O pagamento do crédito será descontado automaticamente do benefício de quem o contratou. De acordo com as normas da modalidade, cada beneficiário poderá comprometer até 40% do seu auxílio.

Ao solicitar o empréstimo consignado, o beneficiário passará por uma análise de crédito pelo banco que estiver operando a modalidade, para saber se o beneficiário titular do benefício pode ter acesso aos valores.

Quais bancos vão operar o novo empréstimo?

De acordo com o ministro, cerca de 17 bancos estão confirmados para operarem o empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

“Hoje já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo ministério da Cidadania aptas à concessão do empréstimo consignado. É um número que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado a essa população”, disse.

Alguns bancos já confirmaram a operação do crédito a partir de setembro, como a Caixa Econômica Federal, Banco Pan, Banco Safra, BMG, Daycoval e Facta Financeira.

De acordo com o Banco Agi, a liberação da modalidade está confirmada. “O Agi já oferece crédito consignado para beneficiários do INSS e agora passa a oferecer também para beneficiários do Auxílio Brasil”, disse a instituição.

No entanto, algumas instituições já confirmaram que não participarão da operação do crédito, como o banco Bradesco. O banco Itaú e o Santander também confirmaram que não realizarão o serviço.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

NIS terminado em 1 – Recebe dia 19 de setembro;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de setembro;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de setembro;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de setembro;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de setembro;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 26 de setembro;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de setembro;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de setembro;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de setembro;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de setembro.