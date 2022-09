EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL vai ser LIBERADO nesta segunda-feira (05)? Confira

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil tem criado grandes expectativas nos beneficiários do programa social. A nova modalidade de crédito pode ser liberada a qualquer momento.

De acordo com informações do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, o crédito do Auxílio Brasil está muito próximo de ser liberado aos beneficiários do programa social. Atualmente, o empréstimo passa pelos últimos ajustes para ser operado pelos bancos e disponibilizado aos contratantes com todas as regras definidas.

A previsão é de seja lançado neste mês. Portanto, há possibilidade de que na próxima semana os beneficiários do Auxílio Brasil já possam contratar o empréstimo consignado.

“A lei foi aprovada, sancionada pelo presidente, logo em seguida o presidente assinou um decreto. A portaria, o sistema para concessão, habilitação, homologação dessas empresas, uma série de documentos também. Acredito que até início do mês que vem (setembro) seja tudo regulamentado”, informou o ministro.

Como vai funcionar o empréstimo do Auxílio Brasil e quem vai poder contratar?

O empréstimo consignado poderá ser contratado pelos beneficiários do Auxílio Brasil. O pagamento do crédito será descontado automaticamente do benefício de quem o contratou. De acordo com as normas da modalidade, cada beneficiário poderá comprometer até 40% do seu auxílio.

Ao solicitar o empréstimo consignado, o beneficiário passará por uma análise de crédito pelo banco que estiver operando a modalidade, para saber se o beneficiário titular do benefício pode ter acesso aos valores.

Quais bancos vão operar o novo empréstimo?

De acordo com o ministro, cerca de 17 bancos estão confirmados para operarem o empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

“Hoje já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo ministério da Cidadania aptas à concessão do empréstimo consignado. É um número que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado a essa população”, disse.

Alguns bancos já confirmaram a operação do crédito a partir de setembro, como a Caixa Econômica Federal, Banco Pan, Banco Safra, BMG, Daycoval e Facta Financeira.

De acordo com o Banco Agi, a liberação da modalidade está confirmada. “O Agi já oferece crédito consignado para beneficiários do INSS e agora passa a oferecer também para beneficiários do Auxílio Brasil”, disse a instituição.

No entanto, algumas instituições já confirmaram que não participarão da operação do crédito, como o banco Bradesco. O banco Itaú e o Santander também confirmaram que não realizarão o serviço.

Atual calendário do Auxílio Brasil de R$600

NIS terminado em 1 – Recebe dia 19 de setembro;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de setembro;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de setembro;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de setembro;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de setembro;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 26 de setembro;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de setembro;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de setembro;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de setembro;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de setembro.

Como consultar os pagamentos?

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos