Enade 2021: menos de 6% dos cursos de graduação alcançaram nota máxima

Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021 já foram liberados pelo Inep. O Conceito Enade e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD), dois indicadores de Qualidade da Educação Superior, também já estão disponíveis.

Os dois indicadores são calculados com base no desempenho dos estudantes de cada curso avaliado no Enade. Enquanto o Conceito Enade considera apenas as notas dos alunos, o IDD mensura os desempenhos de uma forma contextualizada, considerando o valor agregado pelo curso à formação do estudante.

De acordo com os dados do relatório do Enade 2021, dos cursos superiores avaliados neste ciclo, somente 5,7% alcançaram a nota máxima no Enade 2021. Dos quase 8 mil avaliados, apenas 428 cursos de graduação receberam conceito 5. Outros 1.625 receberam a nota 4, e a nota 3 foi atribuída a 2.983 cursos.

A maioria dos cursos que obtiveram nota máxima no Conceito Enade são de instituições de ensino públicas (11%). Apenas 5% dos cursos são de instituições estaduais, enquanto os cursos de instituições privadas com conceito 5 somam menos de 2% do total.

Quanto aos estados, os que contam com cursos mais bem avaliados são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, e Rio de Janeiro.

Cursos avaliados

De acordo com o Inep, o Enade contou com 492.461 estudantes inscritos. No entanto, apenas 370 mil estudantes fizeram a prova. Os participantes avaliados neste ciclo foram dos seguintes cursos:

Bacharelados : ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design, educação física, filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação;

: ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design, educação física, filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação; Licenciaturas : artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras – português, letras – português e espanhol, letras – português e inglês, letras – inglês, matemática, música, pedagogia e química;

: artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras – português, letras – português e espanhol, letras – português e inglês, letras – inglês, matemática, música, pedagogia e química; Cursos de tecnologia: análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação e redes de computador.

Veja o relatório Enade 2021 completo.

