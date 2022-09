Enade 2022: Questionário do Estudante deve ser preenchido até o dia 26 de novembro

Os estudantes dos cursos avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022 já podem realizar o preenchimento do Questionário do Estudante. O documento ficará disponível para o preenchimento até o dia 26 de novembro, data anterior à aplicação da prova.

De acordo com as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o preenchimento deve ser feito no Sistema Enade.

As inscrições para o Enade 2022 foram feitas pelos coordenadores de curso no período de 6 de julho a 31 de agosto. Os estudantes ingressantes inscritos ficarão dispensados da participação no Enade 2022, tendo sua situação de regularidade atribuída pelo Inep. No entanto, os concluintes ficam convocados para as provas.

A presença no dia das provas é obrigatória. O preenchimento do Questionário do Estudante também é necessário para a regularidade do aluno no Exame. O preenchimento deve ser feito exclusivamente pelo estudante.

Os estudantes que não realizarem os procedimentos indicados ficam em situação de irregularidade que impede a colação de grau já que o exame é integralizado como parte do currículo.

Cursos avaliados

Neste ano, serão avaliados os cursos do ciclo avaliativo no ano três. Nesse sentido, serão avaliados os seguintes cursos:

Bacharelado: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo.

Cursos tecnólogos: Comércio Exterior, Design de Interiores, Design Gráfico, Design de Moda, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

O Enade avalia os cursos de graduação com o objetivo de analisar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o profissional de cada área. O exame é um dos indicadores de qualidade dos cursos do ensino superior no país.

Veja mais informações no edital do Enade 2022.

