Enem: como ir bem na prova de redação (Confira!)

Faltam cerca de dois meses para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Felizmente ainda dá tempo de se preparar para a redação, de forma a conseguir os pontos para passar na avaliação. Todavia, para tirar uma boa nota, é preciso muito estudo, treino e dedicação.

Esta parte da prova exige uma boa estruturação do texto e deve-se treinar diariamente, escrevendo redações sobre temas variados. aliás, durante a redação o Enem irá cobrar a capacidade do candidato de defender ideias e argumentos sobre um determinado assunto, através de um texto bem organizado.

A princípio, a redação cobra do estudante um conhecimento mais profundo. Seu peso é relevante, tendo como nota máxima os mil pontos. Deve-se ter conhecimentos da língua portuguesa, compreensão da proposta de redação, organização e interpretação das informações, argumentação e o respeito aos direitos humanos.

Felizmente, com algumas dicas e estratégias de atuação, é possível ir bem na redação do Enem. Ademais, com muita dedicação e disciplina, o estudante pode inclusive garantir a nota máxima nesta parte tão importante da prova, se sobressaindo em meio aos outros candidatos. Vamos lá!

1 – Aprenda a estrutura dos textos

O estudante que deseja ir bem na redação do Enem deve entender sobre a estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Analogamente, pode-se fazer uma revisão de redações anteriores, aprendendo como esta parte da avaliação é cobrada e aprimorando seu conhecimento sobre os mais variados temas.

2 – Aumente seu repertório sobre diversos assuntos

Deve-se observar que o tema da redação do Enem costuma ter como apoio, a Base Nacional Comum Curricular, como saúde, educação, meio ambiente, desigualdade social, segurança pública, linguagens e comunicação, tecnologia e ciência, e desenvolvimento econômico.

3 – Aprimore seus conhecimentos sobre atualidades

Para se sair bem na redação é importante que se adquira conhecimentos sobre o que está acontecendo no mundo, ou seja, as atualidades. Dessa maneira, você não ficará surpreso se o tema da redação cair sobre este assunto. Em síntese, é importante também que se tenha um repertório sócio cultural.

4 – Pratique a redação

É essencial que o estudante pratique todos os dias. Dessa forma ele irá treinar sobre a estrutura do texto e os assuntos que poderão cair na prova. A gramática também é aprimorada desta maneira. Portanto, sempre que puder, escreva, com certeza você irá melhor na prova de redação.

5 – Aumente seu vocabulário

Esta é uma parte importante dos estudos. Aumentando o seu vocabulário você se torna capaz de escrever um texto mais complexo. É preciso entender os mecanismos linguísticos e coesivos da língua portuguesa. Dessa maneira, sua redação ficará mais fácil de ser compreendida.

6 – Treine a gramática

Não adianta nada escrever um texto com boas ideias mas cheio de erros de português. Para ir bem na redação do Enem é imprescindível que se tenha uma boa gramática. É um dos pontos principais da prova e deve ser levado em consideração na hora de estudar.

7 – Revise seus textos para a redação

É indicado que após escrever um texto você dê um tempo e o revise posteriormente. Pode-se inclusive pedir a um amigo ou conhecido que faça a revisão. É uma ótima maneira de avaliar se está aprimorando a redação. Dessa forma,pode-se buscar um maior desenvolvimento na estrutura e na gramática.

8 – Pratique a criação de títulos

Procure treinar sempre a criação de novos títulos para os seus textos. Deve-se criá-lo depois do desenvolvimento da redação. É preciso que ele traduza a ideia central desenvolvida. O leitor ao lê-lo deve se sentir curioso e dessa maneira, continuar a sua leitura. O tema principal deve estar relacionado.

Prova de redação

É importante que o estudante saiba que na prova de redação do Enem deverá ser cobrado o domínio da norma-padrão da língua portuguesa, a compreensão do tema proposto, a organização das informações e dos argumentos, a correta aplicação da lógica, e a apresentação de uma proposta sobre o problema apresentado.

Uma boa dica é começar a prova do Enem pela redação, se o tema for simples. Deve-se ficar de olho no relógio, mas tomar o cuidado para escrever um bom texto. A argumentação das ideias precisa ser clara e objetiva. Depois de escrever o texto, pode-se responder às questões da avaliação, retornando a redação para revisá-la.