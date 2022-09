Engeform abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Engeform está há 45 anos fazendo história em vários segmentos, com mais de seiscentos empreendimentos e obras finalizadas e entregues. Agora você pode fazer parte dessa história! Recentemente a empresa divulgou oportunidades de emprego pelo país. Confira.

Engeform abre vagas de emprego pelo país

A Engeform é uma empresa que atua em vários segmentos. Com mais de 40 anos fazendo história, a sua equipe é responsável por entregar mais de seiscentos empreendimentos e obras no país.

A marca possui três unidades, com mais de três mil colaboradores, e uma única crença: fazer com arte! Recentemente a Engeform divulgou novas oportunidades, em diferentes setores da empresa, ao redor do país.

As oportunidades são, principalmente, para o Banco de Talentos da empresa. Antes de enviar seu currículo para análise, é importante conferir os requisitos para participar do processo seletivo. Veja, a seguir, os cargos:

Banco de talentos – Oportunidade para Engenheiro e Cargo de Gestão (Júnior / Trainee) – São Paulo / SP;

Banco de talentos – Oportunidade para setor Administrativo (Auxiliar / Operacional) – São Paulo / SP;

Banco de Talentos – Estagiário (Estágio) – Brasil.

Como se candidatar

A Engeform é uma marca que busca profissionais apaixonados pela Arte da Engenharia. Se você é um deles, essa é a sua chance de trabalhar com uma empresa com mais de 40 anos de experiência na área!

Para conhecer essas e mais oportunidades da companhia, acesse a plataforma de inscrição e encaminhe seu currículo para análise. Os cargos são atualizados diariamente, portanto, envie a documentação agora mesmo.

