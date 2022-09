Engeform abre vagas em sete estados brasileiros

A Engeform, empresa nacional que atua nas frentes de Engenharia, Desenvolvimento Imobiliário e Energia Renovável, anunciou a abertura de vagas de emprego em sete estados brasileiros. Ao todo, são 26 postos de trabalho disponíveis em diferentes cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.

As oportunidades são para as áreas de engenharia, jurídico, administração, finanças e gestão de pessoas. Há chances para os cargos de Advogado de Administração Contratual, Analista Contábil Júnior, Analista de Administração de Pessoal, Analista de DHO, Analista de Sistemas Pleno, Aprendiz, Engenheiro Civil – Especialista em Estruturas, Engenheiro Civil – Obras, Engenheiro Civil – Planejamento, Engenheiro Mecânico – Especialista em Climatização, Engenheiro Orçamentista – Concessões/PPP’s, Mestre de Obras, Técnico de Segurança do Trabalho, Estágio – Comercial, Estágio – Engenharia Civil, Analista de Planejamento Sênior de O&M, Analista de TI Sênior, Engenheiro de Implantação de Parques Eólicos, Gerente de Operações Financeiras, Estágio – Administrativo e Estágio – Desenvolvimento – Engenharia, Técnico em Segurança do Trabalho, Gerente de Operações Financeiras, entre outros.

As informações sobre salário e benefícios serão informadas durante o processo seletivo.

Como se candidatar

Os candidatos podem se inscrever pelo link https://engeform.gupy.io. Não há data limite para candidatura, de modo que as vagas permanecerão abertas até o preenchimento completo.

Sobre a empresa

A Engeform Engenharia atua em diversos segmentos, com mais de 600 empreendimentos e obras entregues. Na Engeform Desenvolvimento Imobiliário, a empresa concebe e faz a gestão de uma carteira própria de empreendimentos corporativos de alto padrão e módulos comerciais inovadores, além de espaços contemporâneos e flexíveis de trabalho.

A companhia também investe na geração de energia limpa –desenvolvimento, implantação e operação de empreendimentos – por meio da Engeform Energia Renovável e da PEC Energia.