Entenda a relação entre a Netflix e a Rede Record para edição de A Fazenda 2022

Se você acha que apenas de um bom elenco é que se vive um reality show é bom que saiba que na verdade tudo se trata de um produto. É isso mesmo, quando assiste A Fazenda 2022 você está consumindo um produto da Rede Record, o que desperta olhares interessados de outras marcas. Como foi o caso da Netflix que a partir da 14° temporada fará anúncios durante a exibição do programa.

Quando você procurou por detalhes sobre A Fazenda no RD1 talvez não tenha ido em busca dos patrocinadores do reality show de maior sucesso da Record TV. Mas acredite que essa parceria foi determinante, já que depois do reality “Ilha da Record” não ter gerado tanta repercussão como esperado, a busca da emissora por parcerias cresceu muito.

A princípio as especulações eram de que a Netflix seria a grande patrocinadora da 14° edição de A Fazenda, mas isso não rolou. O que a Record conseguiu foi a participação do Tudum mais famoso do mundo como anunciante, o que representa uma parcela muito menor de investimento no reality show.

Pelo menos três marcas vão desembolsar mais de R$100 milhões para que estejam vinculadas ao programa. Aurora e Banco Original que já são parceiras antigas da emissora, e Betano que entra nessa onda pela primeira vez. O maior investimento vem do Banco Original que além de comprar uma cota de patrocínio, ainda será o responsável por bancar o prêmio de R$1,5 milhão para o grande vencedor.

Por que a parceria da Record com a Netflix surpreendeu?

Chamou atenção da mídia nacional o fato da Netflix e A Fazenda terem confirmado a sua parceria. Isso porque, não é costume da plataforma de streaming assumir o compromisso de investir em programas televisivos. No entanto, já havia fechado parcerias deste tipo apenas com a TV Globo e com o SBT.

Mas um desentendimento nada legal entre a Globo e a Netflix pode explicar o interesse pela parceria com a TV Record. Desde que a Globo passou a investir no Globo Play e tenta a todo custo aumentar o número de assinantes até o início da nova temporada do BBB marcado para janeiro de 2023, a Netflix tem perdido assinaturas.

Por isso, tem demonstrado interesse em chamar atenção de novos públicos, como os da classe C. Justamente aquele em que os estudos indicaram que corresponde a 54% da audiência de A Fazenda. Logo, uniu-se o útil ao agradável, a Record que precisava de anunciantes conseguiu uma parceria de renome, e a Netflix que quer conquistar um novo público ganhou uma vitrine interessante.

Guerra com a Globo!

Além de não ter a mesma audiência fiel que a Globo, a Record também não consegue fincar um bom reality show como a sua concorrente. Basta uma nova temporada de A Fazenda para que as comparações com o BBB comecem a surgir.

Mas não são apenas as emissoras que parecem disputar o mesmo público. A Netflix também entrou nessa briga com a Globo pela disputa por novas assinaturas, e por isso a parceria com a Record pode ser mais interessante neste momento.