Entenda o novo “Auxílio de R$ 800” prometido por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (8), mais um aumento nas projeções de valores do programa Auxílio Brasil. De acordo com o chefe de estado, a ideia agora é realizar um depósito de R$ 800 e não mais de R$ 600, como acontece hoje. Ele deu a explicação em uma de suas propagandas de televisão.

“Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600 agora receberão mais R$ 200 se começarem a trabalhar. Vai ser R$ 800 mais o salário do trabalho”, disse ele. O presidente deixa claro que nem todos os usuários que fazem parte do programa social terão o direito de receber os R$ 800 citados.

Logo depois desta fala, entra uma declaração de uma cidadã. “Quando Bolsonaro dá os R$ 200 a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia porque para receber o antigo Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar”. Esta não é a primeira vez que a campanha do presidente faz comparações entre o atual programa e seu antecessor.

Mas afinal de contas, o que é o Auxílio de R$ 800 prometido por Bolsonaro? De acordo com informações do Ministério da Cidadania, não se trata de um projeto novo e nem de uma indicação recente. O sistema de pagamento adicional de mais R$ 200 já está disposto no Auxílio Brasil desde o início das liberações do benefício.

Pelas regras atuais, o cidadão que conseguir um emprego e passar a ganhar uma renda per capita que vai de R$ 211 a R$ 525, poderá receber o benefício de R$ 200 por um período de dois anos. Durante este meio tempo, o indivíduo pode se manter recebendo o saldo do Auxílio Brasil e também o salário do emprego normalmente.

Denúncia da imprensa

No último mês de julho, o portal de notícias Metrópoles fez uma denúncia neste sentido. Conforme informações do veículo, o Governo Federal prometeu que o sistema já estaria valendo de fato, mas não teria realizado nenhuma regulamentação.

As informações oficiais mais recentes apontam que até aqui nenhum usuário do programa social conseguiu, de fato, receber os R$ 200 adicionais. Na propaganda política, Bolsonaro não deixa claro se a regulamentação acontecerá ainda este ano.

Sem que o Ministério da Cidadania regulamente o sistema, o Governo Federal não poderia pagar os R$ 200 adicionais para os cidadãos que conseguiram subir a renda per capita. Não há uma garantia de que o valor vai mesmo subir para os R$ 800.

Promessas para o Auxílio Brasil

Nesta campanha eleitoral, o que não faltam são promessas relacionadas ao futuro do Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, garante que seguirá pagando o benefício no patamar de R$ 600, mesmo com a indicação de diminuição do valor para o próximo ano.

Além dele, outros candidatos também estão realizando promessas neste sentido. O ex-presidente Lula (PT) afirma que vai manter os R$ 600 para o próximo ano e também indica o repasse dobrado para as mães solteiras.

O candidato do PT também indica que conseguirá pagar um adicional de R$ 150 para filhos menores de seis anos de idade. Ciro Gomes (PDT), afirma que poderá liberar uma renda básica universal no valor de R$ 1 mil por família.