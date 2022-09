ENTRE NO AUXÍLIO BRASIL para receber a parcela de R$600: Governo deve colocar mais de 800 mil famílias no programa

Mais famílias devem ser incluídas no Auxílio Brasil nos próximos dias. A expectativa é que o número de beneficiários passe dos atuais 20,2 milhões para 21 milhões, com a aceitação de pouco mais de 800 mil pessoas.

A seleção das novas famílias ocorrerá, como de costume, conforme as informações contidas no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, quem cumpre as regras de elegibilidade do programa social tem uma grande chance de ser incluído.

No último mês, mediante a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n°1/2022, foi liberado mais R$ 26 bilhões para a ampliação do Auxílio Brasil. Na ocasião, 2,1 milhões de famílias foram aceitas.

Agora, visto como estratégia eleitoreira do presidente Jair Bolsonaro (PL), há menos de um mês das eleições presidenciais, um novo grupo de pessoas será adicionado na iniciativa. Cerca de 804 mil famílias estarão na folha de pagamento a partir de setembro.

“Deste total, 2.049.513 famílias seriam inseridas no programa imediatamente no mês de agosto e as outras 1.450.000 famílias terão acesso no decorrer dos meses subsequentes“, diz a Medida Provisória que garantiu os recursos.

Fila de espera do Auxílio Brasil será zerada?

Segundo o Ministério da Cidadania, em julho, o número de famílias na lista de espera do Auxílio Brasil era de 1,6 milhões. Caso as citadas inclusões sejam de fato efetuadas, a fila de espera do Auxílio Brasil será zerada.

Através da PEC, o investimento total no Auxílio Brasil foi de R$ 114,5 bilhões. Desse montante, R$ 63,2 bilhões já foram gastos e ainda resta usar R$ 51,3 bilhões entre os meses de setembro e dezembro.

Como saber se fui incluído no Auxílio Brasil?

Os cidadãos podem consultar se foram aprovados no programa por meio dos seguintes canais:

Aplicativo Auxílio Brasil: a informação de aprovação estará na primeira página;

Aplicativo Caixa Tem: a informação é repassada em “Auxílio Brasil” ou optando por “Extrato de pagamentos”;

Telefone 111 do Atendimento Caixa: necessário informar número do CPF e NIS;

Telefone 121 do Ministério da Cidadania: necessário informar número do CPF e NIS.

Calendário do Auxílio Brasil em setembro

Final do NIS Datas de pagamento 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 23 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0 30 de setembro