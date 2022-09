Para entrar no mercado de investimentos é necessário realizar um planejamento que contemple suas necessidades. Sendo assim, analise suas possibilidades dentro do mercado e considere customizar o seu processo de modo gradual.

Entre no mercado de investimentos de forma gradual e planejada

O mercado de investimentos tem atraído diversos novos investidores por conta da popularização de muitas opções. No entanto, é necessário que tenha alguns cuidados para direcionar a sua entrada no mercado.

Comece por opções de renda fixa

Especialistas em finanças são unânimes em orientar que o novo investidor inicie todo o processo por opções de renda fixa, já que essa opção permite que saiba o valor que será resgatado ao final do contrato, sendo uma forma prática de entender o funcionamento desse fluxo.

Diversifique suas opções

Além de iniciar o seu investimento por opções de renda fixa, diversifique o máximo possível. Isso significa que deve investir valores baixos em cada opção, principalmente, no início do seu processo, para que tenha um maior controle sobre os valores investidos e entenda os riscos que implicam o mercado de investimentos.

Busque por informações oficiais

É importante que o candidato busque por informações sobre o mercado de investimentos e estude a economia de forma ampla, considerando suas particularidades. Contudo, deve buscar por informações em plataformas confiáveis e oficiais.

Para essa finalidade, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) lançou a plataforma Bora investir, orientando o novo investidor. Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) e algumas fintechs, como o Nubank, são plataformas confiáveis que permitem que o novo investidor obtenha uma orientação importante sobre o fluxo do mercado.

Tenha cuidado com golpes e fraudes

Assim como ocorre com diversos produtos financeiros, como o Pix e o Open Finance, o mercado de investimentos também é alvo de golpes. Sendo assim, desconfie de ofertas fora do comum no mercado e tenha cuidado com promessas de ganhos muito elevados, já que muitas dessas opções de investimentos acabam sendo parte de algum esquema de pirâmide.

Faça adaptações e não abdique de planejar o seu processo

É importante que adapte os apontamentos citados e não abdique de controlar suas finanças em qualquer situação, principalmente para entrar no mercado de investimentos. Uma vez que é necessário analisar o que está sendo oferecido, considerando suas particularidades.

Além disso, a economia e sua volatilidade impactam diretamente o mercado de investimentos, portanto, é necessário realizar acompanhamentos constantes dentro do seu processo.