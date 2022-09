A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato direcione o seu perfil no mercado, por isso, é muito importante que leve para a entrevista de emprego situações que destaquem os seus pontos fortes e contorne os seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: destaque o seu perfil de forma assertiva e dinâmica

O candidato deve ter uma postura positiva durante a entrevista de emprego, contudo, o nervosismo durante a avaliação é um fator considerado pelo profissional de recrutamento e seleção.

Não se deixe dominar pela ansiedade

Quando o candidato se deixa dominar pelo nervosismo e ansiedade, ele fica aquém do seu potencial dentro do mercado, já que a avaliação feita pela empresa não poderá ser feita de maneira genuína. Sendo assim, ao minimizar a ansiedade da avaliação, o candidato eleva suas chances de sucesso profissional.

Apresente soluções para seus pontos que requerem melhorias

Para isso, é importante que considere o seu próprio currículo como um ponto de partida relevante, de modo que possa destacar situações concretas que reforcem seus pontos fortes e apresente soluções para seus pontos fracos.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, o que pode ser uma característica negativa para o mercado de trabalho, é relevante apresentar uma solução, destacando o seu desejo de estudar teatro.

Reforce seus pontos positivos de forma exemplificada

Leve para a entrevista de emprego situações positivas, focando nos seus resultados anteriores. Fale sobre sua capacidade de lidar com metas; poder de persuasão em vendas; otimização de processos; comprometimento com a empresa; facilidade para gerir pessoas; acompanhamentos internos; dentre outros aspectos relevantes para a análise do seu perfil profissional.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento é um ponto muito importante para o direcionamento do seu perfil no mercado. Sendo assim, adote uma postura participativa e assertiva de modo dinâmico, dessa forma, poderá evitar adotar uma postura contraproducente.

Não cruze os braços e pernas; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo. Além disso, é importante que o candidato chegue com antecedência ao local marcado para a entrevista de emprego e seja assertivo nas suas respostas.

Faça adaptações

Dessa forma, estará tornando o processo seletivo orgânico e genuíno, de modo que a avaliação feita pela empresa corresponda ao seu real perfil profissional. Portanto, faça adaptações viáveis e destaque o seu perfil de modo objetivo, considerando a necessidade das empresas por profissionais competentes, assertivos, resilientes e capacitados.