O candidato deve conceituar a entrevista de emprego como uma oportunidade relevante para o direcionamento de sua postura, comportamento e carreira profissional.

Entrevista de emprego: destaque os pontos atrativos do seu currículo de forma orgânica

O profissional de recrutamento e seleção precisa conhecer o candidato para avaliar os pontos atrativos do seu currículo. Por isso, é importante que a postura do candidato corrobore seus valores profissionais e reforce seus pontos positivos.

Exemplifique seus pontos fortes

Leve para a entrevista de emprego situações que destaquem o seu comprometimento com metas; facilidade para lidar com metas; poder de persuasão em vendas; gestão de pessoas; gestão de processos; implementação de projetos; validação de sistemas; dentre outros aspectos que sejam relevantes para o seu perfil profissional.

Contorne seus pontos fracos

Por outro lado, é viável que o candidato saiba conceituar seus pontos negativos de modo orgânico e objetivo. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente a solução. Por exemplo, é possível informar que possui dificuldades para falar em público. Contudo, é relevante destacar que deseja estudar teatro, já que reconhece a sua necessidade de melhorar a sua comunicação.

Adote uma postura assertiva e participativa durante o processo seletivo

O comportamento do candidato deve ser direcionado de modo objetivo, para evitar adotar uma postura de autossabotagem profissional. Sendo assim, não cruze braços e pernas; não deixe bolsas no seu colo; mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo; trabalhe sua respiração; controle o tom da sua voz; evite atrasos; dentre outros fatores que podem diminuir a ansiedade durante a avaliação.

Tire suas dúvidas e avalie os valores envolvidos

É viável que o candidato faça uso do espaço cedido para realizar perguntas sobre a vaga, questionando pontos importantes, como as atividades exercidas, a possibilidade de crescimento dentro da empresa, a flexibilização de horários, os benefícios, dentre outros aspectos relevantes para que avalie a viabilidade da contratação.

Destaque o seu perfil de forma positiva

Essa análise deve ser feita por ambas as partes, contudo, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de questionamento, ao não adotar uma postura negativa. Sendo assim, é muito importante que adapte as dicas citadas e não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Visto que as empresas buscam por profissionais capacitados e resilientes para que possam lidar com os objetivos da organização dentro do fluxo inconstante do mercado atual na era digital.