A entrevista de emprego pode ser uma oportunidade para direcionar o seu perfil no mercado, no entanto, é importante que se prepare no que tange aos seus pontos fortes e contorne os seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: destaque positivamente o seu perfil

O nervosismo do candidato durante a entrevista de emprego é considerado pelo profissional de recrutamento e seleção. Entretanto, caso fique aquém do seu potencial, a avaliação feita pela empresa se torna ineficaz.

Direcione sua postura e narrativa

Sendo assim, direcione a sua postura de maneira objetiva durante o processo seletivo e analise o seu próprio currículo, considerando o direcionamento de suas experiências profissionais.

Fale sobre a sua facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento de equipe; gestão de projetos; otimização de fluxos; dentre outros aspectos relevantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Contorne seus pontos fracos

É importante que fale sobre seus pontos fracos de maneira resolutiva. Sendo assim, ao apontar uma situação que requer melhoria, apresente também a solução. Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, destacando o seu desejo de estudar teatro.

O seu comportamento deve ser participativo de modo natural. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; não chegue atrasado; mantenha contato visual com profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção; trabalhe a sua respiração. Gesticular excessivamente também é um sinal de ansiedade que deve ser evitado. Além disso, caso seja possível, não deixe bolsas e mochilas no seu colo.

Não fique aquém do seu potencial profissional

A entrevista de emprego é uma oportunidade para que a empresa conheça o candidato de forma objetiva, por isso, não fique aquém do seu potencial durante a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Além disso, também é possível que o candidato avalie a empresa e verifique a viabilidade da contratação, considerando os valores envolvidos, já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.

Conheça os valores envolvidos e analise a viabilidade da contratação

Para isso, é aconselhável que visite o site da organização e conheça a sua missão, visão e valores. Dessa forma, poderá obter informações relevantes sobre a cultura da empresa e analisar os pontos em comum, considerando suas metas e os objetivos da organização. Portanto, não abdique de conhecer a cultura da empresa e direcione o seu potencial profissional no mercado atual.