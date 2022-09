A entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionamento da sua carreira. Por isso, tenha uma postura positiva e construa uma narrativa que comporte seus pontos fortes e direcione seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: dicas adaptáveis para o posicionamento do candidato

O profissional de recrutamento e seleção está apto a lidar com a ansiedade e o nervosismo do candidato durante a entrevista de emprego. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar pelo nervosismo, ele pode adotar uma postura de autossabotagem profissional. Para que a entrevista de emprego seja objetiva, o candidato deve se preparar considerando a sua narrativa e o seu comportamento.

Analise a cultura da empresa

É aconselhável que analise o site da organização para que conheça a sua cultura, considerando a sua missão, visão e valores. Visto que dessa forma poderá se preparar no que tange a sua vestimenta, já que essa orientação ocorre de forma indireta.

Além disso, essa é uma maneira de analisar a viabilidade do processo seletivo, visto que a cultura da empresa deve ser correlata aos seus valores, já que uma cultura startup é diferente de uma cultura tradicionalista, por exemplo.

Destaque a sua experiência profissional de forma objetiva e sucinta

Leve para a entrevista de emprego situações que exemplifiquem seus pontos fortes de maneira objetiva e resiliente. Fale sobre a sua capacidade para lidar com metas; comprometimento com a empresa; direcionamento de processos; implementação de sistemas; campanhas motivacionais; dentre outros aspectos que sejam relevantes para o seu perfil profissional. Dessa maneira, estará direcionando a sua experiência durante o processo seletivo.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Contornar os seus pontos fracos também faz parte da avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção, já que dessa forma o candidato estará demonstrando autoconhecimento profissional e resiliência.

Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer uma melhoria, apresente também a solução. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa tímida, ao passo que é relevante destacar o seu desejo de estudar teatro. Dessa forma, estará destacando um ponto positivo através de uma situação negativa.

Adapte os apontamentos citados e destaque o seu perfil de forma objetiva

É aconselhável que o candidato faça adaptações dos apontamentos citados e evite adotar uma postura de autossabotagem profissional, ficando aquém do seu potencial no mercado. Uma vez que o mercado atual é dinâmico e requer que o candidato seja flexível dentro dessa volatilidade, visto que as empresas buscam profissionais capacitados, resilientes e objetivos.