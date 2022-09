É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade de direcionar o seu próprio comportamento para que construa uma narrativa objetiva e coerente.

Entrevista de emprego: dicas para destacar o seu potencial profissional

O profissional de recrutamento e seleção precisa entrevistar o candidato para que possa elaborar o seu perfil de modo resolutivo. No entanto, quando o candidato adota uma postura negativa de autossabotagem, ele fica aquém do seu potencial de mercado. Portanto, é necessário o direcionamento do seu comportamento e uma construção assertiva de sua narrativa.

Destaque os seus pontos fortes

É viável que o candidato se prepare considerando a sua trajetória profissional, já que é importante destacar situações concretas que reforcem os seus pontos fortes. Além disso, o candidato deve ter clareza sobre quais são seus pontos fracos para que direcione-os de forma resolutiva.

Considere suas experiências profissionais

Fale sobre a sua capacidade de lidar com fatores externos; senso de urgência; gestão de pessoas; acompanhamento de processos; controle de agendas; elaboração de treinamentos; implementação de sistemas; construção do relacionamento da empresa com o cliente; gestão de projetos; customização de indicadores; treinamentos, dentre outros aspectos importantes para direcionar o seu perfil, considerando a sua trajetória.

Direcione os seus pontos fracos

Contornar seus pontos fracos é uma forma resolutiva de se colocar durante a entrevista de empresa. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente também a solução.

Por exemplo, é possível que destaque a sua necessidade de realizar um curso voltado para algum sistema específico, utilizado dentro de sua área profissional. No entanto, é igualmente importante que informe que está realizando cotações.

Adote uma postura assertiva e participativa

A postura do candidato deve corroborar seus valores profissionais. Por isso, uma postura evitativa e fechada pode fazer com que o candidato fique aquém do seu potencial. Sendo assim, é importante que não cruze braços e pernas; evite atrasos; mantenha contato visual com a gestão que conduz o processo de recrutamento e seleção; seja assertivo nas suas respostas e controle o seu tom de voz.

Faça adaptações e destaque o seu potencial no mercado

Certamente, os pontos citados são passíveis de adaptações. Entretanto, é importante que entenda a necessidade de se colocar positivamente no processo seletivo, para que a entrevista de emprego seja resolutiva no que tange a análise do seu perfil, já que essa é uma oportunidade de se apresentar pessoalmente, destacando o seu potencial profissional.