A entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionamento profissional, por isso, é aconselhável que o candidato analise o mercado e direcione o seu potencial de forma orgânica durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: dicas para o candidato se destacar no mercado atual

É viável que leve para a entrevista de emprego situações que destaquem o seu potencial competitivo dentro do mercado atual, no entanto, é necessário reforçar seus pontos fortes de forma orgânica.

Exemplifique situações vivenciadas em seus empregos anteriores

Sendo assim, fale sobre a sua capacidade para lidar com metas; facilidade para direcionar fluxos internos; gestão de pessoas; gestão de processos; construção do relacionamento da empresa com o cliente; elaboração de treinamentos; direcionamento de projetos; eliminação de etapas desnecessárias, dentre outros fatores relevantes para o seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Contorne os pontos negativos de maneira analítica, apresentando soluções. Sendo assim, é relevante que o candidato leve para a entrevista de emprego situações que requerem melhorias de modo resolutivo. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, informe que deseja realizar algum curso que melhore a sua comunicação.

Adote uma postura assertiva e participativa

A sua postura deve considerar a sua narrativa. Por isso, adote uma postura participativa e orgânica. Não deixe a bolsa/mochila no seu colo; fale de maneira calma; chegue ao local marcado para a entrevista de emprego com antecedência; é viável que o candidato mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo e seja assertivo nas suas respostas.

Analise a cultura da empresa e os valores envolvidos

Conhecer a cultura da empresa também é muito importante para o direcionamento do candidato. Uma vez que uma cultura startup é muito diferente de uma cultura tradicional. Sendo assim, analise o site da organização e conheça a sua missão, visão e valores.

Desse modo, poderá avaliar a viabilidade da contratação, considerando os fatores que impactam diretamente e indiretamente os seus objetivos profissionais. Além disso, é possível tornar a análise da empresa genuína e relevante para que a contratação resulte em uma troca justa e eficiente para todos os envolvidos.

Adapte os apontamentos citados

Portanto, é importante que na condição de candidato, adapte os pontos citados para que se coloque positivamente, evitando adotar uma postura de autossabotagem profissional dentro da dinâmica do mercado atual, já que as empresas buscam por profissionais resilientes e que saibam lidar com os fatores externos não controláveis de maneira comprometida com as metas organizacionais.