É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como um direcionamento resolutivo de sua trajetória para que alcance seus objetivos profissionais em longo prazo.

Entrevista de emprego: direcione a sua trajetória profissional de forma objetiva

A avaliação feita pela entrevista de emprego deve contemplar os pontos fortes do candidato, já que a entrevista de emprego é uma maneira de explorar positivamente o seu currículo. Leve para a entrevista de emprego situações concretas que demonstrem seu potencial profissional, exemplificando situações vivenciadas em seus empregos anteriores.

Destaque suas experiências anteriores

Sendo assim, fale sobre sua capacidade para gerir equipes; direcionamento de projetos; implementação de processos; atualização de sistemas; condução de reuniões; dentre outros aspectos relevantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Contorne seus pontos que requerem melhorias

É viável que o candidato contorne os seus pontos fracos, por isso, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente também a solução de forma orgânica. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, por exemplo, é relevante que informe o seu desejo de realizar algum curso que melhore a sua comunicação.

Conheça a cultura da organização

Conhecer a cultura da empresa é um ponto de orientação relevante para o candidato se preparar para a entrevista de emprego. Visto que uma cultura startup é mais aberta do que uma cultura tradicionalista.

Sendo assim, analise o site da organização e conheça a sua trajetória, missão, visão e valores. Dessa maneira, poderá se orientar diretamente quanto a sua postura e vestimenta através da cultura da empresa.

Adote uma postura assertiva e participativa

O seu comportamento deve complementar a sua narrativa, por isso, leve para a entrevista de emprego situações positivas e adote uma postura participativa. Sendo assim, não deixe seus braços cruzados, não deixe bolsas no seu colo, evite atrasos e mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção.

Gesticular excessivamente também é um ponto que demonstra ansiedade excessiva. Sendo assim, é importante que tenha atenção e controle sobre os seus gestos durante a construção de sua narrativa.

Tire suas dúvidas

É viável que o candidato tire suas dúvidas no final do processo seletivo, sendo importante que questione os pontos relevantes sobre a vaga, considerando as atividades exercidas, o planejamento de carreira, a flexibilização de horário, os benefícios, dentre outros aspectos que sejam importantes para que o candidato avalie a viabilidade da contratação. Uma vez que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.