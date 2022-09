A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma oportunidade de direcionamento para o candidato, por isso, é importante trabalhar o seu comportamento dentro da dinâmica do mercado atual.

Entrevista de emprego: direcione o seu perfil dentro da dinâmica do mercado atual

É necessário que o candidato adote uma postura participativa, de modo que não fique aquém do seu potencial, para isso, atente-se aos pontos principais do seu currículo.

Experiência profissional

Fale sobre situações concretas que exemplifiquem suas características e personalidade. Por exemplo: fale sobre o seu senso de urgência; capacidade analítica; gestão de conflitos; gestão de pessoas; implantação de projetos; construção do relacionamento com o cliente; facilidade para lidar com metas; otimização de fluxos dentre outros fatores.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Ao apresentar uma situação negativa, apresente também uma solução. Sendo assim, ao falar que possui dificuldade para falar em público, destaque o seu desejo de realizar algum curso que melhore a oratória, como um curso de teatro. Dessa forma, estará sendo resolutivo no que tange aos pontos que requerem melhorias.

Direcione a sua postura

O candidato também deve adotar uma postura participativa, por isso, é relevante que não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila e destaque o seu perfil de maneira objetiva, através de uma fala bem construída e do controle do seu tom de voz.

Além disso, é importante que o candidato mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção e chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego, de modo que possa trabalhar a sua respiração e minimizar a ansiedade.

Conheça a cultura da empresa

Conhecer o site da organização também é um ponto de grande valia para o candidato, já que dessa forma poderá analisar a missão, visão e valores da empresa e direcionar a sua vestimenta e comportamento.

Além disso, a análise sobre a cultura da empresa serve para o candidato avaliar a viabilidade da contratação, já que uma cultura startup é muito diferente de uma cultura tradicional, sendo assim, esse ponto pode ser orientativo em diversas nuances.

Faça perguntas

Tire todas as suas dúvidas no final da entrevista de emprego e direcione sua própria avaliação sobre a vaga. Sendo assim, analise os pontos relevantes sobre as atividades exercidas, planejamento de carreira, flexibilidade de horários, autonomia do cargo, dentre outros aspectos que sejam relevantes para direcionar essa avaliação. Desse modo, a entrevista de emprego poderá resultar em uma contratação genuína através de uma troca mútua.