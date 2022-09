É relevante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade de explorar positivamente o seu perfil profissional, por isso, é aconselhável que o candidato leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional.

Entrevista de emprego: explore positivamente o seu perfil profissional no mercado atual

Direcionar a sua postura também é muito relevante, contudo, a postura do candidato é composta de diversos fatores. Visto que o seu comportamento deve acompanhar a sua narrativa.

Destaque suas experiências profissionais

Leve para a entrevista de emprego situações que corroborem os seus valores profissionais. Sendo assim, fale sobre sua capacidade para lidar com metas; gestão de pessoas; comprometimento com a empresa; acompanhamento de implementação sistêmica; construção do relacionamento com o cliente; campanhas motivacionais; controles internos; elaboração de treinamentos, dentre outros aspectos relevantes para direcionar o seu perfil profissional.

Contorne seus pontos negativos

Ao apresentar uma situação que requer melhorias, apresente também uma solução. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, destaque o seu desejo de estudar teatro. Dessa forma, estará direcionando o seu perfil de modo objetivo.

Direcione o seu comportamento de forma orgânica

O direcionamento do seu comportamento durante a entrevista de emprego deve ser orgânico. Sendo assim, não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; chegue ao local marcado para a entrevista de emprego com um pouco de antecedência; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Faça perguntas relevantes no final do processo seletivo

É viável ao candidato que faça uso do espaço cedido para realizar questionamentos no final do processo seletivo. Sendo assim, faça perguntas relevantes sobre a vaga, considerando as atividades exercidas, a possibilidade de crescimento dentro da empresa, a cultura da empresa, a flexibilização de horários, os benefícios, dentre outros aspectos relevantes para que avalie a viabilidade da contratação. Visto que essa avaliação é cabível a todos os envolvidos.

Analise a cultura da empresa

Além dos pontos citados, visite o site da empresa e saiba quais são os seus valores, bem como qual é a sua missão. Dessa forma, poderá se orientar indiretamemte quanto à sua vestimento e ao seu comportamento.

Visto que uma cultura tradicional é bastante diferente de uma cultura startup, sendo esse um ponto relevante, tanto para o candidato avaliar a vaga, quanto para a empresa avaliar o candidato de forma genuína.