A entrevista de emprego é uma etapa necessária para que o candidato se posicione, explorando positivamente o seu currículo e alcançando seus objetivos no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: o direcionamento do candidato de forma assertiva e orgânica

O profissional de recrutamento e seleção precisa conhecer melhor o candidato no que tange aos aspectos do seu currículo. Por isso, a entrevista de emprego é uma conversa sobre os pontos fortes e fracos de sua trajetória, bem como é uma forma de analisar a viabilidade da contratação através da apresentação feita pela empresa.

Não fique aquém da sua capacidade profissional

Quando o nervosismo domina o comportamento do candidato, ele pode ficar aquém do seu potencial profissional, prejudicando seus objetivos no mercado. Por isso, é viável que o candidato destaque seus pontos fortes e fracos de maneira orgânica e direcione o seu comportamento durante o processo seletivo.

Adote uma postura participativa

Sendo assim, é relevante que não cruze braços e pernas e não deixe bolsas ou mochilas no seu colo. Além disso, é viável que mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento seleção. Faça perguntas assertivas e seja objetivo nas suas respostas.

Destaque suas experiências anteriores

Leve para a entrevista de emprego situações completas que corroborem seus valores profissionais, falando sobre sua produtividade; senso de urgência; gestão de pessoas; capacidade analítica; otimização de processos; construção do relacionamento com o cliente etc.

Apresente soluções para seus pontos que requerem melhorias

É importante que contorne seus pontos negativos, apresentando soluções de forma orgânica. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, destaque que deseja estudar teatro, dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento.

Conheça a cultura da empresa e analise os valores envolvidos

Além desses pontos, é importante que o candidato conheça a cultura da empresa. Por isso, é aconselhável que analise o site da organização e conheça a sua missão, a visão e os seus valores.

Startup ou tradicional?

Assim sendo, o candidato poderá analisar melhor a empresa. Visto que uma cultura startup é mais aberta do que uma cultura tradicional. Sendo assim, esse ponto é uma análise importante para o direcionamento do candidato no que se refere a sua postura e vestimenta.

Além disso, essa análise é uma forma de verificar a viabilidade da contratação, considerando os valores envolvidos. Já que é relevante que a contratação seja resultado de uma troca genuína e relevante entre todos os envolvidos.