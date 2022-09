A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma oportunidade para o candidato direcionar o seu comportamento e narrativa. Por isso, é muito importante se atentar a alguns pontos para direcionar a sua postura.

Entrevista de emprego: pontos destacáveis para a preparação do candidato

É importante que o candidato responda aos questionamentos feitos de maneira assertiva e direcionada. Assim sendo, conceituar a entrevista de emprego como uma conversa é relevante, já que ao entender a entrevista de emprego como um tipo de julgamento o candidato pode elevar o seu nível de ansiedade.

Seja assertivo nas suas respostas durante o processo seletivo

Tenha clareza sobre seus objetivos no mercado de trabalho. Visto que é necessário direcionar a sua postura de acordo com os pontos fortes do seu currículo.

Direcione sua experiência profissional

Na condição de candidato, fale sobre os seus pontos positivos de maneira simplificada. Sendo assim, fale sobre o seu senso de urgência; comprometimento com metas; direcionamento de projetos; gestão de pessoas; facilidade para resolver problemas; construção do relacionamento com o cliente; análise de qualidade; dentre outros aspectos importantes dentro do seu perfil profissional.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento deve ser assertivo e genuíno, por isso, se atentar ao seu tom de voz é primordial para que eleve suas chances de sucesso. Não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gesticular excessivamente; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

É fundamental que o candidato evite atrasos. Dessa forma, poderá avaliar a viabilidade da contratação e tornar a avaliação feita pela empresa genuína e eficiente.

Conheça a missão da empresa

Complementando essa análise, o candidato deve acessar o site da organização. Uma vez que ao conhecer a sua missão, visão e valores, se torna mais fácil para o candidato verificar os objetivos envolvidos.

Avalie os valores envolvidos

Considerando que avaliação sobre a compatibilidade da vaga deve ser feita por todas as partes, contudo, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de verificação ao não se colocar negativamente durante o processo seletivo.

Portanto, na condição de candidato, faça as devidas adaptações dos pontos citados e evite ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho. Visto que a ideia principal é que o candidato seja o mais natural possível. Sendo assim, ao analisar os pontos que aumentam a ansiedade, o processo seletivo se torna mais genuíno.