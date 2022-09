A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade importante para que ele se coloque no mercado, alcançando seus objetivos dentro da dinâmica atual.

Entrevista de emprego: pontos importantes para o candidato se colocar no processo seletivo

Responder às perguntas durante o processo seletivo é fundamental, por isso, minimizar a ansiedade faz parte da preparação do candidato para que ele se coloque assertivamente durante a entrevista de emprego.

O direcionamento do seu perfil pode ser multifatorial, já que a empresa pode considerar o nervosismo da situação e a sua linguagem corporal. Sendo assim, destaque a sua narrativa de maneira assertiva e corrobore seus valores profissionais através de uma postura participativa durante a entrevista de emprego.

Faça contato visual

A entrevista de emprego é uma etapa de contato humano e a visualização é importante. Por isso, mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo, trabalhe a sua respiração e evite atrasos.

É importante que leve para a entrevista de emprego situações relevantes que destaquem o seu potencial profissional de modo assertivo, reforçando seus pontos positivos.

Destaque sua experiência profissional

Exemplifique situações que falem sobre a sua capacidade para lidar com fatores externos; comprometimento com metas; persuasão em vendas; gestão de pessoas; elaboração de treinamentos; gerenciamento de processos etc.

Fale sobre seus pontos fracos

Contorne os seus pontos negativos, apresentando soluções para seus pontos fracos de forma simples, já que é possível que informe que possui dificuldade para falar em público, por exemplo, mas deseja estudar teatro.

É importante que o candidato não cruze braços e pernas, fale de maneira calma e tranquila e chegue com antecedência ao local marcado para a entrevista de emprego.

Conheça a cultura da empresa

Analisar o site da empresa pode ser muito importante para o direcionamento do candidato. Visto que dessa forma ele poderá conhecer os valores envolvidos e entender melhor sobre a viabilidade da contratação, já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos.

Além disso, o conhecimento sobre a cultura da organização pode fazer um direcionamento relevante para o candidato se posicionar e se vestir, já que uma cultura Startup tende a ser mais aberta do que uma cultura tradicionalista.

De forma geral, o candidato é questionado se há alguma pergunta no final do processo seletivo. Assim sendo, é importante que faça perguntas relevantes, demonstrando curiosidade e interesse.

Faça perguntas relevantes

Questione a cultura da empresa, os benefícios, a possibilidade de crescimento da organização, dentre outros aspectos, já que essa análise é importante para o candidato, juntamente com os pontos levantados durante o processo seletivo.

Dessa forma, o candidato poderá analisar a viabilidade de dar continuidade no processo, de modo que a contratação seja parte de uma troca mútua e genuína entre as partes.