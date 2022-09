A entrevista de emprego é uma oportunidade relevante na carreira do candidato, já que é uma etapa necessária para que ele conceitue o seu comportamento no processo seletivo de modo orgânico e direcionado. Por isso, é relevante que o candidato direcione a sua própria trajetória, já que a entrevista de emprego terá como ponto de apoio o seu currículo.

Entrevista de emprego: pontos relevantes para o direcionamento do candidato

O direcionamento do seu comportamento deve ocorrer de maneira orgânica. Sendo assim, é viável que o candidato fale sobre situações concretas e direcione a sua trajetória, exemplificando seus pontos fortes, contudo, o candidato também deve contornar seus pontos fracos.

Destaque seus resultados de forma objetiva

Leve para a entrevista de emprego situações que destaquem o seu potencial profissional, ressaltando suas características e resultados. Sendo assim, fale sobre sua capacidade de realizar uma gestão de pessoas; senso de urgência; comprometimento com metas; direcionamento de projetos; poder de persuasão em vendas; alcance de metas; elaboração de treinamentos; customização de indicadores; implementação de sistemas; dentre outros aspectos relevantes que reforcem suas qualidades profissionais.

Equilibrando as informações, o candidato deve falar sobre seus pontos fracos de maneira assertiva. Sendo assim, é viável que ao falar sobre um ponto que requer uma melhoria, apresente também uma solução.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Por exemplo, ao destacar que deseja melhorar a sua comunicação, já que se conceitua com uma pessoa tímida, é viável ressaltar também que está em vias de se matricular em algum curso voltado para essa objetividade, como curso de teatro, por exemplo.

Adote uma postura participativa

A sua postura é outro ponto relevante para o direcionamento do processo seletivo. Visto que a postura do candidato deve acompanhar a sua narrativa. Por isso, não adote uma postura evitativa. É importante que não cruze braços e pernas; fale de maneira tranquila; evite deixar objetos no seu colo; mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção.

Tire suas dúvidas

É viável que o candidato faça uso do espaço cedido no final do processo seletivo para que questione alguns pontos sobre a empresa e a vaga. Dessa forma, poderá analisar a viabilidade da contratação, visto que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos.

Porém, o candidato só conseguirá realizar perguntas de maneira genuína, ao minimizar a ansiedade durante a avaliação. Sendo assim, é importante que faça adequações dos pontos citados e não fique aquém do seu potencial dentro do mercado atual.