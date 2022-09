A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade relevante para direcionar o seu perfil no mercado, por isso, adote uma postura participativa e considere os pontos fortes de sua trajetória profissional.

Entrevista de emprego: sugestões para o direcionamento do candidato

Mais do que uma etapa necessária, a entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionamento de carreira. Por isso, na condição de candidato, adote um comportamento assertivo e seja objetivo nas suas respostas.

Exemplifique seus pontos fortes durante a sua narrativa

Reforçar seus pontos fortes através de situações identificadas pode ser importante para direcionar a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Sendo assim, fale sobre sua capacidade para lidar com metas; senso de urgência; gestão de pessoas; implementação sistêmica; direcionamento de projetos; controles de agendas; customização de indicadores; capacidade analítica; dentre outros pontos importantes para que análise feita pela empresa seja correlata ao seu real perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos que requerem melhorias

Por outro lado, é importante que o candidato contorne os seus pontos fracos de forma resolutiva. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente também a solução.

Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, ao passo que é relevante destacar a sua vontade de fazer teatro, ou de realizar algum outro curso que seja positivo para a expansão de sua capacidade de comunicação.

Adote uma postura assertiva e participativa durante o processo seletivo

A sua postura deve acompanhar a sua narrativa. Por isso, evite gesticular excessivamente, não cruze os braços e pernas e mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo.

Evitar atrasos e trabalhar a sua respiração também é importante para o candidato. Além disso, é aconselhável que o candidato conheça a cultura da empresa e analise os valores envolvidos.

Conheça a missão, a visão e os valores da organização

Uma vez que a cultura da empresa pode ser um uma orientação indireta sobre a melhor forma de se vestir e de se direcionar, já que uma cultura startup é mais aberta do que uma cultura tradicional.

Sendo assim, faça as adaptações dos pontos citados e não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual. Visto que é importante que o candidato se coloque positivamente durante o processo seletivo para evitar uma postura de autossabotagem profissional, desse modo, poderá alcançar seus objetivos e obter sucesso na sua carreira em longo prazo.