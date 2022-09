A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma etapa necessária e uma conversa que irá explorar o seu currículo de forma orgânica.

Entrevista de emprego: uma oportunidade orgânica

O conceito de que a entrevista de emprego é uma forma de julgamento é errôneo e ineficiente, já que esse conceito pode fazer com que o candidato adote uma postura de autossabotagem profissional, elevando o seu nível de ansiedade ao extremo.

Uma etapa necessária para o seu direcionamento profissional

Por isso, na condição de candidato, é fundamental que conceitue a entrevista de emprego como uma etapa importante para que alcance seus objetivos profissionais.

Destaque suas experiências profissionais anteriores

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial de maneira objetiva. Sendo assim, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; senso de urgência; gestão de pessoas; direcionamento de projetos; otimização de fluxos; facilidade para lidar com fatores externos; construção do relacionamento com o cliente; controles gerenciais; elaboração de treinamentos; elaboração de termos de condutas e políticas internas; gestão de contratos etc.

Adote uma postura positiva e participativa

O seu comportamento deve ser participativo e orgânico. Por isso, é viável que o candidato mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção; fale de maneira calma e tranquila; não cruze braços e pernas; evite atrasos e não deixe bolsas ou mochilas no seu colo.

Contorne os seus pontos fracos de forma resolutiva

Ao apresentar uma situação negativa, apresente também uma solução. Dessa forma, estará contornando os seus defeitos de maneira objetiva. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, ressalte o seu desejo de estudar teatro. Dessa forma, estará sendo coerente nas informações; o que é um ponto importante dentro da avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Conheça a cultura da empresa

Além disso, é viável ao candidato consultar o site da organização e conhecer a sua missão, a visão e seus valores. Dessa forma, poderá analisar a compatibilidade dos perfis e das objetividades envolvidas durante o processo de recrutamento e seleção.

Avalie os valores envolvidos e adapte os pontos citados

Já que é importante que essa análise seja feita por ambas as partes, entretanto, o candidato só poderá realizar esse tipo de análise ao não adotar uma postura de autossabotagem profissional, portanto, é viável que faça adaptações dos apontamentos citados.