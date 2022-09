Escola da zona rural de Penedo é reconstruída, modernizada e ganha quadra poliesportiva coberta

Governo Ronaldo Lopes investe na rede da Semed na cidade e no campo

Secom PMP

A Escola Municipal de Educação Básica Isabel Cristina Alves Toledo não foi reformada. Ela foi reconstruída, conforme declarou a diretora da unidade de ensino reinaugurada pela Prefeitura de Penedo nesta terça-feira, 27.

Magna Silva destacou os investimentos realizados pelo governo Ronaldo Lopes na escola situada no povoado Itaporanga que atende mais duas comunidades do meio rural, Carapina e Marizeiro.

Ambientes climatizados, computadores para professores e estudantes, equipamentos novos na cozinha, no refeitório, nos banheiros, pátio e principalmente nas salas de aula. Tudo na Escola Isabel Cristina é novo, inclusive a quadra poliesportiva coberta.

O avanço na educação é prova do compromisso da gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo, trabalho reconhecido publicamente por Aldo Toledo, ex-vereador e ex-secretário municipal de agricultura.

Ele parabenizou as ações do governo e conteve a emoção ao relatar o apoio de sua família aos moradores da comunidade cujo acesso à educação começou ali mesmo, no terreno doado ao município para a construção da escola que tinha o nome de Alda Toledo, presente na inauguração, acompanhada por familiares.

Como a legislação não permite denominar espaços construídos por esfera governamental com o nome de pessoas vivas, a escola ganhou o nome de Isabel Cristina Alves Toledo, filha de ‘dona’ Alda Toledo, justa homenagem à família da psicóloga responsável por implantar no HGE, em Maceió, a assistência em sua área de trabalho.

Representando a Câmara Municipal de Penedo, o vereador Rodrigo Regueira recordou o período em que trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura e esteve na escola da Itaporanga com a programação itinerante da pasta.

Ao rever a nova unidade de ensino, o parlamentar afirmou sobre o que avalia como um trabalho brilhante. “Esta é uma marca do Prefeito Ronaldo Lopes, fazer bem feito e com olhar diferenciado”, afirmou Rodrigo.

O Secretário Municipal de Educação, Luciano Barros Lucena, destacou o empenho de todos os servidores da pasta e da empresa responsável pelas obras, valorizando a qualidade do material pedagógico e a melhoria das condições de trabalho.

Gestor responsável pela revolução que iguala, em alto nível, as escolas dos povoados de Penedo às unidades situadas na área urbana, Ronaldo Lopes frisou o tratamento que faltava para as famílias que residem no campo.

“O ensino que ofertamos hoje, em nossas escolas da zona rural, tem as mesmas condições das escolas da cidade, esse é o nosso compromisso”, afirmou o prefeito que assinou a ordem de serviço para modernizar mais uma unidade situada longe da cidade, a Escola Municipal São João Batista, localizada no povoado Prosperidade.

Outra ótima notícia para a população de Penedo diz respeito à creche Vovó Judith, também com ordem de serviço assinada neste 27 de setembro, data marcante para a história da educação pública penedense pelos avanços que alcança, graças ao compromisso de quem honra com o mandato dado pelo povo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte