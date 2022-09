De acordo com informações oficiais do eSocial, está prevista uma manutenção programada na funcionalidade eSocial Downloads para o período das 15h00 do dia 23/09/22 às 23h59 do dia 25/09/22.

eSocial: manutenção programada bloqueará consultas

A ferramenta funcionará para recepção de novas solicitações, porém a consulta será bloqueada durante a manutenção, destaca a divulgação oficial.

O eSocial é um sistema do Governo Federal que reúne informações trabalhistas e previdenciárias de modo resolutivo, centralizando as informações. Dessa forma, o sistema do Social facilita o acesso das empresas e dos órgãos públicos no que tange às obrigações trabalhistas.

Sobre o sistema eSocial

O sistema do eSocial está em vias de implementação desde o ano de 2018, visto que foi separado por grupos e fases. De acordo com informações do cronograma oficial do sistema, o grupo 4 já está na fase da obrigatoriedade dos envios das informações de folha de pagamento, sendo esse grupo referente aos órgãos públicos.

Fundamental para que as empresas mantenham suas obrigações em dia

As empresas que implementaram o eSocial de acordo com a obrigatoriedade, mantendo em dia os envios das informações mensais e anuais, possuem um processo administrativo integral e facilitado, considerando todas as substituições do eSocial.

Centralização das informações

Já que uma das objetividades do sistema é a substituição das diversas obrigações trabalhistas, de modo que as empresas não precisam mais acessar sites diferentes para que possam realizar os pagamentos de suas obrigações. Além disso, ao manter em dias as informações enviadas ao eSocial, a empresa fica em dia com o fisco.

O encadeamento das informações enviadas

Os envios feitos ao sistema do eSocial devem seguir uma ordem cronológica de encadeamento de informações, já que para que o sistema receba as informações, é necessário que outra tenha sido enviada, de modo que a empresa consiga realizar o fechamento mensal e, por conseguinte, anual de suas obrigatoriedades.

Cruzamento de dados e direcionamento de ajustes

Ao realizar os envios através do sistema do eSocial, são geradas inconsistências que requerem ajustes por parte da empresa. A mensageria da inconsistência gerada pode ser customizada pelo setor de desenvolvimento tecnológico da empresa, ao passo que algumas são específicas do sistema eSocial.

É muito importante que uma empresa mantenha os envios do eSocial em dia, respeitando a ordem cronológica referente ao seu grupo dentro do faseamento sistêmico, já que o sistema representa uma importante desburocratização de processos e um cruzamento de dados de diversos órgãos do Governo Federal.