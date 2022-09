Essas dicas surpreendentes vão te ajudar a deixar vidros sem manchas

As manchinhas e respingos são problemas mais do que comuns em vidros, sejam eles de box, espelhos ou janelas. Todos concordamos que é muito chato ficar por horas a fio limpando os vidros de casa E ainda assim, observar a sujeira nele. Por isso, separamos as melhores técnicas e dicas para deixar vidros sem manchas e cristalinos. Confira as dicas e teste hoje mesmo na sua casa.

Entenda as causas para saber como deixar vidros sem manchas

Em primeiro lugar, infelizmente, é comum aparecer sujeirinhas ou manchas ao longo do tempo, nos vidros da casa. Algumas são tão persistentes que por mais esforço feito, ela não some.

No box do banheiro é muito comum que fique uma grande mancha esbranquiçada na parte de baixo. Isso ocorre devido ao respingo de produtos de higiene, como shampoos e condicionadores e também sabonetes.

Além disso, a gordura que sai do corpo durante o banho também pode agravar a situação. Em resumo, tudo isso, unido a um local de pouca ventilação e que não damos muita atenção pode causar manchas aparecendo no box.

Já nas janelas, podemos observar respingos provenientes de água da chuva. Aliás, em outros locais como na cozinha as manchas podem ser ainda piores, pois podem ser de gordura.

Por fim, os espelhos também são grandes vítimas das manchas monstruosas, ainda mais se for no banheiro. Sendo assim, para todas essas situações, aprenderemos a como deixar vidros sem manchas com métodos e receitas fáceis.

Como deixar vidros sem manchas no banheiro

Para a limpeza dos itens do banheiro, como o box e espelho, siga essas dicas para deixar os vidros sem manchas facilmente.

Box

Comece com a dica mais comum e que costuma funcionar na maioria das vezes: água e detergente neutro.

Primeiro, molhe o box com água quente do chuveiro. Então, esfregue usando a parte macia da esponja e detergente neutro. Seque logo em seguida, e possivelmente você conseguiu deixar os vidros sem manchas.

Todavia, se o problema persistir, experimente usar essa receita que leva bicarbonato de sódio para a limpeza:

1 litro de água quente;

2 colheres de sopa de bicarbonato;

1 colher de sopa de álcool;

1 colher de sopa de detergente neutro.

Dissolva bem toda a mistura, e aplique no box. Sempre lembre de esfregar com a parte macia da esponja ou um pano. Enxague e seque o local.

Espelhos

Para os espelhos, o processo é ainda mais simples. Na maioria das vezes, a sujeira do espelho vem de respingos da pia e também de pasta de dentes ao escovar.

Então, basta lavar o espelho com a parte macia da esponja, e um detergente neutro. Enquanto, para a limpeza a seco, experimente passar uma lã de aço sobre todo o espelho. Pode confiar, esse método não risca o item e, ainda, garante deixar vidros sem manchas.

Como deixar vidros limpos quando são nas janelas

Para as janelas da casa e outros demais itens, deixar vidros sem manchas também não é difícil. Nas janelas, o primeiro passo é retirar toda a poeira e sujeira, usando um aspirador, um pincel ou espanador.

Aliás, é importante que toda a poeira ou areia sejam retiradas antes que o vidro seja molhado. Pois, pode causar riscos e ainda dificultar a limpeza do item.

Então, as manchas de janelas não costumam ser difíceis de sair, pois quase sempre resultam de respingos de chuva. Para isso, basta molhar e esfregar com uma esponja macia e detergente neutro.

Todavia, tente-se para a quantidade de água jogada no vidro, pois pode molhar por dentro da casa. Também é importante observar se a janela não possui partes em madeira que podem manchar e inchar ou algum metal desprotegido que possa enferrujar.

Nesse caso, a limpeza a seco é bastante recomendada e existem dois modos de realizar.

O primeiro modo é usar um pano umedecido com um pouco de água e detergente, e esfregar a janela (depois de retirada a poeira). Após isso, passar um pano limpo apenas com água. Por fim, passe um pano seco para que não apareçam outras manchas.

Também há a opção de usar um limpa vidros que pode ser comprado no mercado. A propósito, esse produto é específico para esse tipo de limpeza, e promete deixar vidros sem manchas sem muito esforço. Então, para manchas superficiais, a dica da lã de aço também pode funcionar muito bem.

Gostou dessas dicas para deixar vidros sem manchas? Pois, experimente usar uma dessas técnicas hoje e compartilhe conosco o resultado.